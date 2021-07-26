У Сєвєродонецьку ями на дорозі засипали зліпками щелеп (фото)
До альтернативних ремонтів доріг місцеві жителі вдаються, втомившись чекати "милостей" від шляховиків.
Стоматологи чи комунальники? Хто класно відремонтував квартальну дорогу зліпками зубів?
Таким підписом супроводили фотографії, розміщені у фейсбук-групі "Регіон 13 | Новини Луганської області", яку ведуть у Сєвєродонецьку.
Зазначимо, що це місто наразі є адміністративним центром Луганської області.
На знімках можна бачити, що ями в асфальті заповнені предметами, які дійсно сильно схожі на зліпки щелеп, які роблять ортодонти.
Якщо це дійсно вони, то подібний ремонт практично позбавлений сенсу. Зліпки роблять з гіпсу, а цей матеріал крихкий і руйнується під дією вологи.
Незважаючи на це, "гіпсовий" ремонт у Сєвєродонецьку — не рідкість. Так, у квітні в Запорізькій області яму на дорозі також "відремонтували" зліпками щелеп.
Є й інші приклади дорожнього креативу. У вересні минулого року на важливій трасі міжнародного значення в Рівненській області нещодавно відремонтований міст довелося латати ганчірками через широкий стик з арматурою, що стирчить.
У січні цього року в Черкасах яму на дорозі накрили розписним килимом.
У травні в Дніпропетровській області дорогу "залатали" свіжоскошеною травою.
А під Нікополем у Дніпропетровській області трава проросла крізь свіжий асфальт, який поклали у вересні 2020 року. Через два дні робочі вирубали кульбаби сокирою і залили дірки смолою, нарікаючи на силу українських рослин.