У Сєвєродонецьку ями на дорозі засипали зліпками щелеп (фото)

До альтернативних ремонтів доріг місцеві жителі вдаються, втомившись чекати "милостей" від шляховиків.

Стоматологи чи комунальники? Хто класно відремонтував квартальну дорогу зліпками зубів?

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Таким підписом супроводили фотографії, розміщені у фейсбук-групі "Регіон 13 | Новини Луганської області", яку ведуть у Сєвєродонецьку.

Зазначимо, що це місто наразі є адміністративним центром Луганської області.

На знімках можна бачити, що ями в асфальті заповнені предметами, які дійсно сильно схожі на зліпки щелеп, які роблять ортодонти.

Якщо це дійсно вони, то подібний ремонт практично позбавлений сенсу. Зліпки роблять з гіпсу, а цей матеріал крихкий і руйнується під дією вологи.

Незважаючи на це, "гіпсовий" ремонт у Сєвєродонецьку — не рідкість. Так, у квітні в Запорізькій області яму на дорозі також "відремонтували" зліпками щелеп.

Є й інші приклади дорожнього креативу. У вересні минулого року на важливій трасі міжнародного значення в Рівненській області нещодавно відремонтований міст довелося латати ганчірками через широкий стик з арматурою, що стирчить.

У січні цього року в Черкасах яму на дорозі накрили розписним килимом.

У травні в Дніпропетровській області дорогу "залатали" свіжоскошеною травою.

А під Нікополем у Дніпропетровській області трава проросла крізь свіжий асфальт, який поклали у вересні 2020 року. Через два дні робочі вирубали кульбаби сокирою і залили дірки смолою, нарікаючи на силу українських рослин.