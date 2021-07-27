Можно пить: Киевводоканал назвал ТОП-3 причины, почему вода из-под крана лучше бутилированной

Комментаторы не разделили гордость Киевводоканала и пожаловались на испорченные из-за "ржавой" воды бойлеры

Вода из-под крана в Киеве вполне пригодна для питья, достаточно минерализованная и абсолютно безопасная. Кроме того, дешевая бутылированная вода может быть очищена хуже, чем та, что течет по киевским водопроводным трубам. С таким заявлением выступил Киевводоканал на своей странице в Facebook.

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ТОП-3 причины, почему вода из-под крана лучше бутилированной, по версии Киевводоканала:

Вода из-под крана гарантированно качественная и безопасная. Она проходит все необходимые стадии очищения, а за ее качеством следят как специалисты по водоподготовке, так и в контрольных точках городской сети. Качество воды отвечает ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком Текст скопирован с сайта ecosoft.ua, где можно найти много полезных материалов по очистке воды". Дешевая бутилированная вода или та, что продается на розлив, часто не очищается должным образом, а производители не придерживаются необходимых стандартов.

Вода из-под крана минерализирована в соответствии с потребностями человека, а бутилированная вода практически не имеет природных солей кальция и магния, а систематическое употребление слишком очищенной воды чревато последствиями для человека.

Бутилированная вода неоправданно дорогая. Вода из-под крана, которую подает Киевводоканал, точно соответствует всем стандартам, так что усилия по пополнению воды из магазинов неоправданны. Уже 40% воды в Киеве очищается без использования хлора, и эта цифра скоро достигнет 60%.

Комментаторы этого поста в Facebook не согласились с доводами Киевводоканала. Многие указали на то, что их водонагреватели выходили из строя из-за обилия ржавчины в воде.

Некоторые пользователи попробовали защитить поставщика воды, заявив, что дело не в ней, а в старых трубах. Их оппоненты возмутились, что об этом моменте Водоканал не написал.

В дальнейших обсуждениях Киевводоканал все-таки дал ответ на вопрос о засоренных трубах: "Мы за них не отвечаем". Киевляне также отметили, что сталкиваются с некачественной водой и в совершенно новых ЖК.

Можно ли пить воду из-под крана в Киеве?

С 2015 года вода в Киеве должна соответствовать национальным стандартам Украины "Вода питьевая. Требования и методы контроля качества", и поставщики воды действительно стараются придерживаться нормативов. Но все их старания разбиваются об устаревшие коммуникации: большая часть домов и водогонов в столице была построена 40-60 лет назад и у этих труб давно истек срок годности. Об этом Укринформу заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Водопроводная вода в Киеве скорее техническая, чем питьевая. Если пить ее без очищения, это может иметь последствия для здоровья, такие как мочекаменная болезнь, дерматиты, нарушения работы пищеварения. Такое мнение выразил Сергей Василюк, эксперт общественной организации "Всеукраинское водное общество WaterNet" в интервью The Village.

Что касается воды из бюветов и источников в Киеве, с ней тоже не все так просто. Издание Вести провело исследование воды в популярных среди киевлян источниках и обнаружило, что в каждом из них определенные показатели "зашкаливают" для употребления этой воды человеком.

Специалисты советуют сдавать водопроводную воду на анализ для определения ее качества, и в случае неприятных результатов использовать фильтры, такие как осмос, проточные системы либо фильтры-кувшины.

Ранее Фокус рассказывал об Экологической стратегии Киева. Согласно данным экологов, из 4,3 тыс. км киевского водопровода 76,30% исчерпали свой эффективный срок эксплуатации, а 54,75% находятся в ветхом и аварийном состоянии. С канализацией ситуация не лучше: из 2,7 тыс. км труб 62,66% исчерпали эффективный срок эксплуатации, а 30,46% полностью изношены. Бортническая станция аэрации также проживает не лучшие времена и требует серьезной реконструкции.