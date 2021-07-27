Можна пити: Київводоканал назвав ТОП-3 причини, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована

Коментатори не розділили гордість Київводоканалу та поскаржилися на зіпсовані через "іржаву" воду бойлери.

Вода з-під крана в Києві цілком придатна для пиття, досить мінералізована й абсолютно безпечна. Крім того, дешева бутильована вода може бути очищена гірше, ніж та, що тече по київських водопровідних трубах. Із такою заявою виступив Київводоканал на своїй сторінці у Facebook.

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ТОП-3 причини, чому вода з-під крана краща, ніж бутильована, за версією Київводоканалу:

Вода з-під крана гарантовано якісна і безпечна. Вона проходить всі необхідні стадії очищення, а за її якістю стежать як фахівці з водопідготовки, так і в контрольних точках міської мережі. Якість води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною Текст скопійований із сайту ecosoft.ua, де можна знайти багато корисних матеріалів для очищення води". Дешева бутильована вода або та, що продається на розлив, часто не очищається належним способом, а виробники не дотримуються необхідних стандартів.

Вода з-під крана мінералізована відповідно до потреб людини, а бутильована вода практично не має природних солей кальцію і магнію, а систематичне вживання занадто очищеної води загрожує наслідками для людини.

Бутильована вода невиправдано дорога. Вода з-під крана, яку подає Київводоканал, точно відповідає всім стандартам, тож зусилля з поповнення води з магазинів невиправдані. Уже 40% води в Києві очищається без використання хлору, і ця цифра скоро досягне 60%.

Коментатори цього допису у Facebook не погодилися з доводами Київводоканалу. Більшість вказали на те, що їхні водонагрівачі виходили з ладу через велику кількість іржі у воді.

Деякі користувачі спробували захистити постачальника води, заявивши, що справа не в ній, а в старих трубах. Їхні опоненти обурилися, що про цей момент Водоканал не написав.

У подальших обговореннях Київводоканал все ж таки дав відповідь на питання про засмічені труби: "Ми за них не відповідаємо". Кияни також зазначили, що стикаються з неякісною водою і в абсолютно нових ЖК.

Чи можна пити воду з-під крана в Києві?

З 2015 року вода в Києві повинна відповідати національним стандартам України "Вода питна. Вимоги та методи контролю якості", і постачальники води дійсно намагаються дотримуватися нормативів. Але всі їхні старання розбиваються об застарілі комунікації: велика частина будинків і водогонів у столиці була побудована 40-60 років тому й у цих труб давно закінчився термін придатності. Про це Укрінформу заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Водопровідна вода в Києві швидше технічна, ніж питна. Якщо пити її без очищення, це може мати наслідки для здоров'я, такі як сечокам'яна хвороба, дерматити, порушення роботи травлення. Таку думку висловив Сергій Василюк, експерт громадської організації "Всеукраїнське водне суспільство WaterNet" в інтерв'ю The Village.

Що стосується води з бюветів і джерел у Києві, з нею теж не все так просто. Видання Вести провело дослідження води в популярних серед киян джерелах і зафіксувало, що в кожному з них певні показники "зашкалюють" для вживання цієї води людиною.

Фахівці радять здавати водопровідну воду на аналіз для визначення її якості, і в разі неприємних результатів використовувати фільтри, такі як осмос, проточні системи або фільтри-глечики.

Раніше Фокус розповідав про Екологічну стратегію Києва. Згідно з даними екологів, із 4,3 тис. км київського водопроводу 76,30% вичерпали свій ефективний термін експлуатації, а 54,75% знаходяться у ветхому й аварійному стані. З каналізацією ситуація не краща: з 2,7 тис. км труб 62,66% вичерпали ефективний термін експлуатації, а 30,46% повністю зношені. Бортницька станція аерації також проживає не кращі часи і вимагає серйозної реконструкції.