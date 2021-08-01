Неподвластны времени. Когда появится эффективное средство, останавливающее старение

Поиски рецепта вечной молодости уже несколько десятилетий в приоритете у множества биотехнологических компаний, на него же делает ставку beauty-индустрия. Тем не менее действие всех существующих средств и сервисов anti age сводится к маскировке последствий старения. Но скоро все может измениться.

Омолаживающие препараты и страх защитников животных

Попыток повлиять на старение было много. До недавнего времени едва ли не самой перспективной нишей для биотехнологических исследований считалось изучение омолаживающих свойств сиртуинов — семейства белков, непосредственно участвующих в устранении повреждений ДНК. Предположительно сиртуины задействованы в механизме клеточного старения, который запускается, когда они больше не справляются со своими функциями из-за того, что повреждений ДНК становится слишком много.

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Производи­тель, который первым сможет поставить новую технологию на поток и обеспечить ее коммерческое использование, по-видимому, сорвет джекпот

Попытки создать на основе сиртуинов омолаживающий препарат, который можно было бы вывести в свободную продажу, всякий раз встречали мощное сопротивление со стороны защитников животных, ведь исследователи работали с клетками млекопитающих. Как только в массмедиа заходила речь о возможном выпуске косметического или медицинского средства животного происхождения, которое, скорее всего, будет пользоваться ажиотажным спросом, в ответ поднималась волна общественного негодования.

Изучение омолаживающих свойств ресвератрола таких страхов не вызывало, поскольку это вещество синтезируют не животные, а растения, защищаясь с его помощью от бактерий и паразитов. Оно содержится в кожуре винограда, орехах и какао-бобах, его много в красном вине. Экспериментальным путем доказано, что ресвератрол продлевает жизнь беспо­звоночным и некоторым рыбам. Было несколько смелых теорий о том, что так же он может действовать и на людей. Поэтому проекты по разработке соответствующих препаратов получали щедрое финансирование от косметических компаний, хотя до клинических испытаний дело не дошло.

[ + – ] Ресвератрол содержится в кожуре винограда, орехах и какао-бобах, его много в красном вине Фото: pexels.com

Большие надежды: теломераза и митохондриальная косметика

Десять лет назад многие исследователи предполагали, что эликсир молодости если и может быть создан, то, скорее всего, на основе теломеразы — фермента, добавляющего повторяющиеся последовательности нуклеотидов ДНК. В 2009 году трое ученых — австралийка Элизабет Блекберн и американцы Кэрол Грейдер и Джек Шостак — получили Нобелевскую премию, выяснив, как работает защитный механизм хромосом и какую роль в нем играет теломераза. С тех пор начались попытки активизировать ее в клетках белковых организмов. Мысль о том, что защитой хромосом в человеческих клетках можно управлять с помощью теломеразы, повышая количество здоровых клеток и влияя на состояние тканей, будоражит воображение ученых по сей день. Однако теперь большинство серьезных исследователей относятся к ней, примерно как к поиску философского камня.

Появление средства, ощутимо замедляющего процесс старения, сделает ненужными множество товаров и услуг, маскирующих его последствия

Были попытки замедлить процесс старения, влияя на митохондрии — клеточные органеллы, участвующие в синтезе АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты — важного элемента обмена веществ и источника энергии). Когда митохондриальная ДНК мутирует, что может произойти, к примеру, из-за нехватки кислорода, АТФ вырабатывается слишком мало. Если речь идет о клетках кожи, энергия солнечных лучей, тепловая энергия и другие внешние воздействия катализируют мутации.

Существует несколько теорий о том, какой должна быть митохондриальная косметика, замедляющая старение. Авторы самой популярной делали ставку на производные глютаминовой кислоты, которые должны были помогать синтезу АТФ. Также много сторонников нашлось у теории управления внутриклеточными антиоксидантами. Логика ее заключалась в предотвращении нарушения клеточного дыхания и снижении уровня мутаций. Но возможность целенаправленно влиять на аутофагию (процесс внутреннего очищения клетки), не нарушая процессов ее жизнедеятельности, вызывала сомнения ученых.

Фото: Anna Shvets from Pexels

Эффект деления. Геном человека и замедление старения

В последние годы сразу несколько крупных биотехнологических компаний занимаются разработкой средства замедления старения, которое считается революционным. Правда, и споров оно вызывает больше, чем все ранее описанные и вместе взятые. Новые клетки образуются путем деления: материнская клетка порождает две дочерние. Очень упрощенно суть новой технологии описывается так: она точечно влияет на клетки, которые "не хотят" делиться. Считается, что именно накапливание таких клеток — причина большинства болезней, связанных с возрастом. Есть также версия, что не делящиеся клетки со временем превращаются в раковые.

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Производитель, который первым сможет поставить эту технологию на поток и обеспечить ее коммерческое использование, по-видимому, сорвет джекпот. Он сможет продавать лекарство сразу от двух зол — старости и онкологических заболеваний.

Кто именно совершит эту революцию, пока неясно. В гонке исследований участвуют несколько крупных игроков. Двое лидеров идут практически ноздря в ноздрю — это Unity Biotechnology и Calico, дочерняя структура Google. Чтобы понять, насколько они близки к цели, достаточно упомянуть, что Unity еще в 2018 году начала клинические испытания готового препарата с участием более чем 15 млн пациентов, причем прямо под носом у самых ярых противников метода точечного влияния на клетку — США. Надо сказать, что противников этих много. Почти сразу после начала испытаний в американских СМИ появились очень спорные, но резонансные публикации о том, что новое омолаживающее средство может стать причиной необратимых изменений в геноме человека.

[ + – ] Объем мирового рынка anti age товаров и услуг более чем в $200 млрд в год Фото: Polina Kovaleva from Pexels

Борьба со старением и война лоббистов

Так или иначе, в США существуют законодательные ограничения на применение генной инженерии. Производители средства продления молодости нашли способ их обойти, но, очевидно, вопросы у контролирующих органов есть. Сопротивление общественности и негативная реакция массмедиа отчасти объясняются тем, что появление средства, ощутимо замедляющего процесс старения, сделает ненужными множество товаров и услуг, маскирующих его последствия. Огромные международные компании лишатся львиной доли продаж, косметическим клиникам тоже придется несладко.

В центрах пластической хирургии отток клиентов начнется значительно позже, потому что к ним, как правило, обращаются люди с уже запущенными проблемами, ищущие быстрых радикальных решений, а клеточная регенерация такого эффекта не дает. Однако если применение нового метода станет массовым, лет через десять, вероятно, возникнет ситуация, когда подтягивать контур лица, разглаживать лоб и шею будет уже некому. В 2018 году Citigroup оценивала объем мирового рынка anti age товаров и услуг более чем в $200 млрд в год. Солидный куш.

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Владельцам косметических и медицинских бизнесов было от чего разволноваться, когда Unity Biotechnology и Calico почти одновременно объявили о планах вывода готовых препаратов на рынок в 2023 году. Но лоббистам противников "эликсиров вечной молодости" не удалось добиться прекращения клинических испытаний, а вот коронавирус смог им помешать: в 2020-м исследования временно приостановили в связи с пандемией. Однако сейчас оба производителя заговорили о возобновлении работы над этими проектами и озвучивают планы вывода продуктов на рынок к 2025 году.