Непідвладні часу. Коли з'явиться ефективний засіб, що зупиняє старіння

Пошуки рецепта вічної молодості вже кілька десятиліть в пріоритеті у безлічі біотехнологічних компаній, на нього ж робить ставку beauty-індустрія. Проте дія всіх існуючих засобів і сервісів anti age зводиться до маскування наслідків старіння. Але скоро все може змінитися.

Омолоджувальні препарати та страх захисників тварин

Спроб вплинути на старіння було багато. До недавнього часу чи не найперспективнішою нішею для біотехнологічних досліджень вважалося вивчення омолоджувальних властивостей сіртуїнів — сімейства білків, які безпосередньо беруть участь в усуненні пошкоджень ДНК. Імовірно сиртуїн задіяний у механізмі клітинного старіння, який запускається, коли вони більше не можуть впоратися зі своїми функціями через те, що пошкоджень ДНК стає занадто багато.

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Виробник, який першим зможе поставити нову технологію на потік і забезпечити її комерційне використання, мабуть, зірве джекпот

Спроби створити на основі сіртуїнів омолоджувальний препарат, який можна було б вивести у вільний продаж, щоразу зустрічали потужний опір з боку захисників тварин, адже дослідники працювали з клітинами ссавців. Як тільки в мас-медіа заходила мова про можливий випуск косметичного або медичного засобу тваринного походження, який, швидше за все, буде користуватися ажіотажним попитом, у відповідь піднімалася хвиля громадського обурення.

Вивчення омолоджувальних властивостей ресвератролу таких страхів не викликало, оскільки цю речовину синтезують не тварини, а рослини, захищаючись із його допомогою від бактерій і паразитів. Вона міститься в шкірці винограду, горіхах і какао-бобах, його багато в червоному вині. Експериментальним шляхом доведено, що ресвератрол продовжує життя безхребетним і деяким рибам. Було кілька сміливих теорій про те, що так само він може діяти й на людей. Тому проекти з розробки відповідних препаратів отримували щедре фінансування від косметичних компаній, хоча до клінічних випробувань справа не дійшла.

[ + – ] Ресвератрол міститься в шкірці винограду, горіхах і какао-бобах, його багато в червоному вині Фото: pexels.com

Великі надії: теломераза та мітохондріальна косметика

Десять років тому багато дослідників припускали, що еліксир молодості якщо й може бути створений, то, швидше за все, на основі теломерази — ферменту, що додає повторювані послідовності нуклеотидів ДНК. У 2009 році троє вчених — австралійка Елізабет Блекберн і американці Керол Грейдер і Джек Шостак — отримали Нобелівську премію, з'ясувавши, як працює захисний механізм хромосом і яку роль у ньому грає теломераза. З тих пір почалися спроби активізувати її в клітинах білкових організмів. Думка про те, що захистом хромосом у людських клітинах можна керувати за допомогою теломерази, підвищуючи кількість здорових клітин і впливаючи на стан тканин, розбурхує уяву вчених донині. Однак тепер більшість серйозних дослідників відносяться до неї приблизно як до пошуку філософського каменя.

Поява засобу, який відчутно сповільнюватиме процес старіння, зробить непотрібними безліч товарів і послуг, що маскують його наслідки

Були спроби сповільнити процес старіння, впливаючи на мітохондрії — клітинні органели, які беруть участь у синтезі АТФ (аденозинтрифосфорної кислоти — важливого елемента обміну речовин і джерела енергії). Коли мітохондріальна ДНК мутує, що може статися, наприклад, через брак кисню, АТФ виробляється занадто мало. Якщо мова йде про клітини шкіри, енергія сонячних променів, теплова енергія та інші зовнішні впливи каталізують мутації.

Існує кілька теорій про те, якою має бути мітохондріальна косметика, яка сповільнює старіння. Автори найпопулярнішої робили ставку на похідні глютамінової кислоти, які повинні були допомагати синтезу АТФ. Також багато прихильників знайшлося в теорії управління внутрішньоклітинними антиоксидантами. Логіка її полягала в запобіганні порушення клітинного дихання та зниження рівня мутацій. Але можливість цілеспрямовано впливати на аутофагію (процес внутрішнього очищення клітини), не порушуючи процесів її життєдіяльності, викликала сумніви вчених.

Фото: Anna Shvets from Pexels

Ефект поділу. Геном людини й уповільнення старіння

В останні роки відразу кілька великих біотехнологічних компаній займаються розробкою засобу сповільнення старіння, яки1 вважається революційним. Правда, і суперечок він викликає більше, ніж всі раніше описані разом узяті. Нові клітини утворюються шляхом ділення: материнська клітина породжує дві дочірні. Дуже спрощено суть нової технології описується так: вона точково впливає на клітини, які "не хочуть" ділитися. Вважається, що саме накопичення таких клітин — причина більшості хвороб, пов'язаних із віком. Є також версія, що клітини, які не діляться, з часом перетворюються на ракові.

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Виробник, який першим зможе поставити цю технологію на потік і забезпечити її комерційне використання, мабуть, зірве джекпот. Він зможе продавати ліки відразу від двох зол — старості й онкологічних захворювань.

Хто саме здійснить цю революцію, поки неясно. У гонці досліджень беруть участь кілька великих гравців. Двоє лідерів йдуть практично крок у крок — це Unity Biotechnology і Calico, дочірня структура Google. Щоб зрозуміти, наскільки вони близькі до мети, досить згадати, що Unity ще в 2018 році почала клінічні випробування готового препарату за участю більш ніж 15 млн пацієнтів, причому прямо під носом у найзатятіших противників методу точкового впливу на клітину — США. Треба сказати, що противників цих багато. Майже відразу після початку випробувань в американських ЗМІ з'явилися дуже спірні, але резонансні публікації про те, що новий омолоджувальний засіб може стати причиною незворотних змін у геномі людини.

[ + – ] Обсяг світового ринку anti age товарів і послуг більш ніж у $ 200 млрд на рік Фото: Polina Kovaleva from Pexels

Боротьба зі старінням і війна лобістів

Так чи інакше, в США існують законодавчі обмеження на застосування генної інженерії. Виробники засобу продовження молодості знайшли спосіб їх обійти, але, очевидно, питання у контролюючих органів є. Опір громадськості та негативна реакція масмедіа почасти можна пояснити тим, що поява засобу, який відчутно уповільнює процес старіння, зробить непотрібними безліч товарів і послуг, що маскують його наслідки. Величезні міжнародні компанії втратять левову частку продажів, косметичним клінікам теж доведеться несолодко.

У центрах пластичної хірургії відтік клієнтів почнеться значно пізніше, тому що до них, як правило, звертаються люди з уже сильними проблемами, які шукають швидких радикальних рішень, а клітинна регенерація такого ефекту не дає. Однак якщо застосування нового методу стане масовим, років через десять, імовірно, виникне ситуація, коли підтягувати контур обличчя, розгладжувати лоб і шию буде вже нікому. У 2018 році Citigroup оцінювала обсяг світового ринку anti age товарів і послуг більш ніж у $ 200 млрд на рік. Солідний куш.

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Власникам косметичних і медичних бізнесів було від чого розхвилюватися, коли Unity Biotechnology і Calico майже одночасно оголосили про плани виведення готових препаратів на ринок у 2023 році. Але лобістам супротивників "еліксирів вічної молодості" не вдалося добитися припинення клінічних випробувань, а ось коронавірус зміг їм перешкодити: у 2020-му дослідження тимчасово призупинили у зв'язку з пандемією. Однак зараз обидва виробники заговорили про відновлення роботи над цими проектами й озвучують плани виведення продуктів на ринок до 2025 року.