Статистика коронавируса на 28 июля: рост госпитализации в два раза и первая смерть от Дельты
Вчера в Украине впервые скончался больной коронавирусом "дельта"-штамма.
По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине зарегистрировали 717 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".
Среди заболевших — 36 детей и 97 медработников.
Всего за прошлые сутки:
- госпитализировали — 507 человек (днем ранее — 266);
- умерли — 15 человек (днем ранее — 27);
- выздоровели — 459 человек;
- проведено тестов от COVID-19 — 46 244, среди них методом IFA — 8 592, ПЦР — 20 673, экспресс-тестов — 16 979.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболели — 2 250 061 человек;
- выздоровели — 2 185 339 человек;
- летальных случаев — 52 891;
- проведено ПЦР-тестов — 11 321 947.
Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания — в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
Число заболеваний за сутки по регионам:
- Киев — 189 случаев;
- Винницкая область — 27 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 24 случая;
- Донецкая область — 70 случаев;
- Житомирская область — 7 случаев;
- Закарпатская область — 4 случая;
- Запорожская область — 53 случая;
- Ивано-Франковская область — 9 случаев;
- Киевская область — 17 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 30 случаев ;
- Львовская область — 23 случая;
- Николаевская область — 13 случаев;
- Одесская область — 47 случаев;
- Полтавская область — 18 случаев;
- Ровенская область — 8 случаев;
- Сумская область — 27 случаев;
- Харьковская область — 32 случая;
- Херсонская область — 43 случая;
- Хмельницкая область — 14 случаев;
- Черкасская область — 27 случаев;
- Черновицкая область — 10 случаев;
- Черниговская область — 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За сутки в Украине были вакцинированы 143 328 человек, сообщает МОЗ. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы — 56 376 человек. Всего в стране одну дозу получили 3 264 713 человека, полностью вакцинированы — 1 817 211 человек.
Напомним, вчера в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса штамма дельта. Это произошло в Александровской больнице. Ранее там обнаружили 6 пациентов с новым дельта-штаммом, из которых 4 прибыло из России. Возраст пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, довольно молодой — от 30 до 40 лет. Главврач больницы Людмила Антоненко считает, что Украину ждет резкий рост заболеваемости COVID-19 уже этой осенью.