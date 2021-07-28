Статистика коронавируса на 28 июля: рост госпитализации в два раза и первая смерть от Дельты

Вчера в Украине впервые скончался больной коронавирусом "дельта"-штамма.

По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине зарегистрировали 717 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".

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Среди заболевших — 36 детей и 97 медработников.

Всего за прошлые сутки:

госпитализировали — 507 человек (днем ранее — 266);

умерли — 15 человек (днем ранее — 27);

выздоровели — 459 человек;

проведено тестов от COVID-19 — 46 244, среди них методом IFA — 8 592, ПЦР — 20 673, экспресс-тестов — 16 979.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2 250 061 человек;

выздоровели — 2 185 339 человек;

летальных случаев — 52 891;

проведено ПЦР-тестов — 11 321 947.

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания — в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Число заболеваний за сутки по регионам:

Киев — 189 случаев;

Винницкая область — 27 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 24 случая;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 7 случаев;

Закарпатская область — 4 случая;

Запорожская область — 53 случая;

Ивано-Франковская область — 9 случаев;

Киевская область — 17 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 30 случаев ;

Львовская область — 23 случая;

Николаевская область — 13 случаев;

Одесская область — 47 случаев;

Полтавская область — 18 случаев;

Ровенская область — 8 случаев;

Сумская область — 27 случаев;

Харьковская область — 32 случая;

Херсонская область — 43 случая;

Хмельницкая область — 14 случаев;

Черкасская область — 27 случаев;

Черновицкая область — 10 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине были вакцинированы ​143 328 человек, сообщает МОЗ. Одну дозу получили 86 952 человека, полностью иммунизированы — 56 376 человек. Всего в стране одну дозу получили 3 264 713 человека, полностью вакцинированы — 1 817 211 человек.

Напомним, вчера в Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса штамма дельта. Это произошло в Александровской больнице. Ранее там обнаружили 6 пациентов с новым дельта-штаммом, из которых 4 прибыло из России. Возраст пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, довольно молодой — от 30 до 40 лет. Главврач больницы Людмила Антоненко считает, что Украину ждет резкий рост заболеваемости COVID-19 уже этой осенью.