Статистика коронавірусу станом на 28 липня: зростання госпіталізації вдвічі й перша смерть від Дельти
Вчора в Україні вперше помер хворий коронавірусом "дельта"-штамму.
Станом на вівторок, 28 липня, в Україні зареєстрували 717 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".
Серед захворілих — 36 дітей і 97 медпрацівників.
Всього за минулу добу:
- госпіталізували — 507 осіб (на день раніше — 266);
- померли — 15 осіб (днем раніше — 27);
- одужали — 459 осіб;
- проведено тестів від COVID-19 — 46 244, серед них методом IFA — 8 592, ПЛР — 20 673, експрес-тестів — 16 979.
Всього за час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 250 061 осіб;
- одужали — 2 185 339 осіб;
- летальних випадків — 52 891;
- проведено ПЛР-тестів — 11 321 947.
Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — в Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.
Кількість захворювань за добу в регіонах:
- Київ — 189 випадків;
- Вінницька область — 27 випадків;
- Волинська область — 6 випадків;
- Дніпропетровська область — 24 випадки;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 7 випадків;
- Закарпатська область — 4 випадки;
- Запорізька область — 53 випадки;
- Івано-Франківська область — 9 випадків;
- Київська область — 17 випадків;
- Кіровоградська область — 2 випадки;
- Луганська область — 30 випадків;
- Львівська область — 23 випадки;
- Миколаївська область — 13 випадків;
- Одеська область — 47 випадків;
- Полтавська область — 18 випадків;
- Рівненська область — 8 випадків;
- Сумська область — 27 випадків;
- Харківська область — 32 випадки;
- Херсонська область — 43 випадки;
- Хмельницька область — 14 випадків;
- Черкаська область — 27 випадків;
- Чернівецька область — 10 випадків;
- Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За добу в Україні були вакциновані 143 328 осіб, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 86 952 особи, повністю імунізовані — 56 376 осіб. Усього в країні одну дозу отримали 3 264 713 осіб, повністю вакциновані — 1 817 211 осіб.
Нагадаємо, вчора в Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму дельта. Це сталося в Олександрівській лікарні. Раніше там зафіксували 6 пацієнтів із новим дельта-штамом, з яких 4 прибули з Росії. Вік пацієнтів, які перебувають у важкому стані, досить молодий — від 30 до 40 років. Головлікарка лікарні Людмила Антоненко вважає, що Україна чекає різкого зростання захворюваності COVID-19 вже цієї осені.