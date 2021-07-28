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Статистика коронавірусу станом на 28 липня: зростання госпіталізації вдвічі й перша смерть від Дельти

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Вчора в Україні вперше помер хворий коронавірусом "дельта"-штамму.

Станом на вівторок, 28 липня, в Україні зареєстрували 717 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".

Серед захворілих — 36 дітей і 97 медпрацівників.

Всього за минулу добу:

  • госпіталізували — 507 осіб (на день раніше — 266);
  • померли — 15 осіб (днем раніше — 27);
  • одужали — 459 осіб;
  • проведено тестів від COVID-19 — 46 244, серед них методом IFA — 8 592, ПЛР — 20 673, експрес-тестів — 16 979.

Всього за час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 250 061 осіб;
  • одужали — 2 185 339 осіб;
  • летальних випадків — 52 891;
  • проведено ПЛР-тестів — 11 321 947.

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — в Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Кількість захворювань за добу в регіонах:

  • Київ — 189 випадків;
  • Вінницька область — 27 випадків;
  • Волинська область — 6 випадків;
  • Дніпропетровська область — 24 випадки;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 7 випадків;
  • Закарпатська область — 4 випадки;
  • Запорізька область — 53 випадки;
  • Івано-Франківська область — 9 випадків;
  • Київська область — 17 випадків;
  • Кіровоградська область — 2 випадки;
  • Луганська область — 30 випадків;
  • Львівська область — 23 випадки;
  • Миколаївська область — 13 випадків;
  • Одеська область — 47 випадків;
  • Полтавська область — 18 випадків;
  • Рівненська область — 8 випадків;
  • Сумська область — 27 випадків;
  • Харківська область — 32 випадки;
  • Херсонська область — 43 випадки;
  • Хмельницька область — 14 випадків;
  • Черкаська область — 27 випадків;
  • Чернівецька область — 10 випадків;
  • Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні були вакциновані 143 328 осіб, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 86 952 особи, повністю імунізовані — 56 376 осіб. Усього в країні одну дозу отримали 3 264 713 осіб, повністю вакциновані — 1 817 211 осіб.

Нагадаємо, вчора в Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму дельта. Це сталося в Олександрівській лікарні. Раніше там зафіксували 6 пацієнтів із новим дельта-штамом, з яких 4 прибули з Росії. Вік пацієнтів, які перебувають у важкому стані, досить молодий — від 30 до 40 років. Головлікарка лікарні Людмила Антоненко вважає, що Україна чекає різкого зростання захворюваності COVID-19 вже цієї осені.