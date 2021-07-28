Статистика коронавірусу станом на 28 липня: зростання госпіталізації вдвічі й перша смерть від Дельти

Вчора в Україні вперше помер хворий коронавірусом "дельта"-штамму.

Станом на вівторок, 28 липня, в Україні зареєстрували 717 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".

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Серед захворілих — 36 дітей і 97 медпрацівників.

Всього за минулу добу:

госпіталізували — 507 осіб (на день раніше — 266);

померли — 15 осіб (днем раніше — 27);

одужали — 459 осіб;

проведено тестів від COVID-19 — 46 244, серед них методом IFA — 8 592, ПЛР — 20 673, експрес-тестів — 16 979.

Всього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2 250 061 осіб;

одужали — 2 185 339 осіб;

летальних випадків — 52 891;

проведено ПЛР-тестів — 11 321 947.

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — в Києві (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Кількість захворювань за добу в регіонах:

Київ — 189 випадків;

Вінницька область — 27 випадків;

Волинська область — 6 випадків;

Дніпропетровська область — 24 випадки;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 7 випадків;

Закарпатська область — 4 випадки;

Запорізька область — 53 випадки;

Івано-Франківська область — 9 випадків;

Київська область — 17 випадків;

Кіровоградська область — 2 випадки;

Луганська область — 30 випадків;

Львівська область — 23 випадки;

Миколаївська область — 13 випадків;

Одеська область — 47 випадків;

Полтавська область — 18 випадків;

Рівненська область — 8 випадків;

Сумська область — 27 випадків;

Харківська область — 32 випадки;

Херсонська область — 43 випадки;

Хмельницька область — 14 випадків;

Черкаська область — 27 випадків;

Чернівецька область — 10 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні були вакциновані 143 328 осіб, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 86 952 особи, повністю імунізовані — 56 376 осіб. Усього в країні одну дозу отримали 3 264 713 осіб, повністю вакциновані — 1 817 211 осіб.

Нагадаємо, вчора в Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму дельта. Це сталося в Олександрівській лікарні. Раніше там зафіксували 6 пацієнтів із новим дельта-штамом, з яких 4 прибули з Росії. Вік пацієнтів, які перебувають у важкому стані, досить молодий — від 30 до 40 років. Головлікарка лікарні Людмила Антоненко вважає, що Україна чекає різкого зростання захворюваності COVID-19 вже цієї осені.