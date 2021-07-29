Статистика коронавируса на 29 июля: полностью вакцинированы 1,8 млн украинцев, лидер по новым случаям — Киев
По состоянию на среду, 29 июля, в Украине зарегистрировали 846 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".
Среди заболевших — 60 детей и 41 медработник.
Всего за прошлые сутки:
- госпитализировали — 480 человек (днем ранее — 507);
- умерли — 25 человек (днем ранее — 15);
- выздоровели — 510 человек;
- проведено тестов от COVID-19 — 42 504, среди них методом IFA — 7 962, ПЦР — 19 582, экспресс-тестов — 14 960.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболели — 2 250 907 человек;
- выздоровели — 2 185 849 человек;
- летальных случаев — 52 916;
- проведено ПЦР-тестов — 11 341 529.
Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания — в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Одесской (56) и Запорожской (56) областях.
Число заболеваний за сутки по регионам:
- Киев — 195 случаев;
- Винницкая область — 41 случай;
- Волынская область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 34 случая;
- Донецкая область — 66 случаев;
- Житомирская область — 19 случаев;
- Закарпатская область — 10 случаев;
- Запорожская область — 56 случаев;
- Ивано-Франковская область — 8 случаев;
- Киевская область — 29 случаев;
- Кировоградская область — 10 случая;
- Луганская область — 22 случая ;
- Львовская область — 28 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 56 случаев;
- Полтавская область — 16 случаев;
- Ровненская область — 15 случаев;
- Сумская область — 39 случаев;
- Харьковская область — 70 случаев;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 21 случай;
- Черкасская область — 16 случаев;
- Черновицкая область — 16 случаев;
- Черниговская область — 18 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За сутки в Украине были вакцинированы 143 534 человек, сообщает МОЗ. Одну дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы — 57 747 человек. Всего в стране одну дозу получили 3 350 500 человек, полностью вакцинированы — 1 874 958 человек.
Как ранее рассказывал Фокус, умерший от дельта-штамма украинец не посещал Российскую Федерацию и другие страны в последние месяцы и был врачом. "Это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", — заявил главный санврач Украины Игорь Кузин. Подтвержденные случаи дельта-штамма COVID-19 зарегистрированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, а большинство заразившихся посещали Россию и другие страны.