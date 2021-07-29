Статистика коронавируса на 29 июля: полностью вакцинированы 1,8 млн украинцев, лидер по новым случаям — Киев

По состоянию на среду, 29 июля, в Украине зарегистрировали 846 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".

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Среди заболевших — 60 детей и 41 медработник.

Всего за прошлые сутки:

госпитализировали — 480 человек (днем ранее — 507);

умерли — 25 человек (днем ранее — 15);

выздоровели — 510 человек;

проведено тестов от COVID-19 — 42 504, среди них методом IFA — 7 962, ПЦР — 19 582, экспресс-тестов — 14 960.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2 250 907 человек;

выздоровели — 2 185 849 человек;

летальных случаев — 52 916;

проведено ПЦР-тестов — 11 341 529.

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания — в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Одесской (56) и Запорожской (56) областях.

Число заболеваний за сутки по регионам:

Киев — 195 случаев;

Винницкая область — 41 случай;

Волынская область — 1 случай;

Днепропетровская область — 34 случая;

Донецкая область — 66 случаев;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 10 случаев;

Запорожская область — 56 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 29 случаев;

Кировоградская область — 10 случая;

Луганская область — 22 случая ;

Львовская область — 28 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 56 случаев;

Полтавская область — 16 случаев;

Ровненская область — 15 случаев;

Сумская область — 39 случаев;

Харьковская область — 70 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 21 случай;

Черкасская область — 16 случаев;

Черновицкая область — 16 случаев;

Черниговская область — 18 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине были вакцинированы ​143 534 человек, сообщает МОЗ. Одну дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы — 57 747 человек. Всего в стране одну дозу получили 3 350 500 человек, полностью вакцинированы — 1 874 958 человек.

Как ранее рассказывал Фокус, умерший от дельта-штамма украинец не посещал Российскую Федерацию и другие страны в последние месяцы и был врачом. "Это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", — заявил главный санврач Украины Игорь Кузин. Подтвержденные случаи дельта-штамма COVID-19 зарегистрированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, а большинство заразившихся посещали Россию и другие страны.