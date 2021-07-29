Статистика коронавірусу на 29 липня: повністю вакциновані 1,8 млн українців, лідер за новими випадками — Київ
Станом на середу, 29 липня, в Україні зареєстрували 846 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".
Серед захворілих — 60 дітей і 41 медпрацівник.
Усього за минулу добу:
- госпіталізували — 480 осіб (на день раніше — 507);
- померли — 25 осіб (днем раніше — 15);
- одужали — 510 осіб;
- проведено тестів від COVID-19 — 42 504, серед них методом IFA — 7 962, ПЛР — 19 582, експрес-тестів — 14 960.
Усього за час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 250 907 осіб;
- одужали — 2 185 849 осіб;
- летальних випадків — 52 916;
- проведено ПЛР-тестів — 11 341 529.
Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — в Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Одеській (56) та Запорізькій (56) областях.
Число захворювань за добу по регіонах:
- Київ — 195 випадків;
- Вінницька область — 41 випадок;
- Волинська область — 1 випадок;
- Дніпропетровська область — 34 випадки;
- Донецька область — 66 випадків;
- Житомирська область — 19 випадків;
- Закарпатська область — 10 випадків;
- Запорізька область — 56 випадків;
- Івано-Франківська область — 8 випадків;
- Київська область — 29 випадків;
- Кіровоградська область — 10 випадки;
- Луганська область — 22 випадки;
- Львівська область — 28 випадків;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 56 випадків;
- Полтавська область — 16 випадків;
- Рівненська область — 15 випадків;
- Сумська область — 39 випадків;
- Харківська область — 70 випадків;
- Херсонська область — 34 випадки;
- Хмельницька область — 21 випадок;
- Черкаська область — 16 випадків;
- Чернівецька область — 16 випадків;
- Чернігівська область — 18 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавируса в Україні
За добу в Україні було вакциновано 143 534 людини, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 85 787 осіб, повністю імунізовані — 57 747 осіб. Всього в країні одну дозу отримали 3 350 500 осіб, повністю вакциновані — 1 874 958 осіб.
Як раніше розповідав Фокус, українець, який помер від дельта-штаму, не відвідував Російську Федерацію та інші країни в останні місяці та був лікарем. "Це факт інфікування на території країни або під час виконання службових обов'язків, або в домашніх умовах", — заявив головний санлікар України Ігор Кузин. Підтверджені випадки дельта-штаму COVID-19 зареєстровані в Києві, Закарпатській і Львівській областях, а більшість тих, хто інфікувався, відвідували Росію та інші країни.