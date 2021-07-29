Статистика коронавірусу на 29 липня: повністю вакциновані 1,8 млн українців, лідер за новими випадками — Київ

Станом на середу, 29 липня, в Україні зареєстрували 846 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".

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Серед захворілих — 60 дітей і 41 медпрацівник.

Усього за минулу добу:

госпіталізували — 480 осіб (на день раніше — 507);

померли — 25 осіб (днем раніше — 15);

одужали — 510 осіб;

проведено тестів від COVID-19 — 42 504, серед них методом IFA — 7 962, ПЛР — 19 582, експрес-тестів — 14 960.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2 250 907 осіб;

одужали — 2 185 849 осіб;

летальних випадків — 52 916;

проведено ПЛР-тестів — 11 341 529.

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — в Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Одеській (56) та Запорізькій (56) областях.

Число захворювань за добу по регіонах:

Київ — 195 випадків;

Вінницька область — 41 випадок;

Волинська область — 1 випадок;

Дніпропетровська область — 34 випадки;

Донецька область — 66 випадків;

Житомирська область — 19 випадків;

Закарпатська область — 10 випадків;

Запорізька область — 56 випадків;

Івано-Франківська область — 8 випадків;

Київська область — 29 випадків;

Кіровоградська область — 10 випадки;

Луганська область — 22 випадки;

Львівська область — 28 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 56 випадків;

Полтавська область — 16 випадків;

Рівненська область — 15 випадків;

Сумська область — 39 випадків;

Харківська область — 70 випадків;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 21 випадок;

Черкаська область — 16 випадків;

Чернівецька область — 16 випадків;

Чернігівська область — 18 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавируса в Україні

За добу в Україні було вакциновано 143 534 людини, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 85 787 осіб, повністю імунізовані — 57 747 осіб. Всього в країні одну дозу отримали 3 350 500 осіб, повністю вакциновані — 1 874 958 осіб.

Як раніше розповідав Фокус, українець, який помер від дельта-штаму, не відвідував Російську Федерацію та інші країни в останні місяці та був лікарем. "Це факт інфікування на території країни або під час виконання службових обов'язків, або в домашніх умовах", — заявив головний санлікар України Ігор Кузин. Підтверджені випадки дельта-штаму COVID-19 зареєстровані в Києві, Закарпатській і Львівській областях, а більшість тих, хто інфікувався, відвідували Росію та інші країни.