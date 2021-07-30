Дрожали окна по всему городу: в Киеве ночью произошел взрыв

По неофициальной информации, молодой человек взорвал себя гранатой в заброшенном здании на территории психбольницы.

Вечером 29 июля на территории психиатрической больнице на Кирилловской, 103 произошел взрыв. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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По предварительной информации, взрыв произошел в заброшенном здании на территории психиатрической лечебницы на Лукьяновке. В этот момент там прогуливались парень с девушкой. Девушка вышла из строения и в этот момент произошел взрыв. Молодой человек погиб. Как сообщают СМИ, он взорвал себя гранатой.

Звук и вибрации от взрыва было слышно во многих районах Правого берега Киева — Подольском, Соломенском, Шевченковском. Комментаторы в "Киев оперативный" утверждают, что слышали звук взрыва даже на Троещине. Некоторые пользователи не верят, что это была граната — настолько сильным был взрыв.

На момент написания новости официальные структуры не прокомментировали происшествие.

Напомним, в феврале в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой на детской площадке своего дома. По словам соседей, причиной такого поступка стал развод с женой. Погибший работал на радиорынке.