Тремтіли вікна по всьому місту: у Києві вночі стався вибух

За неофіційною інформацією, молодий чоловік підірвав себе гранатою в покинутій будівлі на території психіатричної лікарні.

Увечері 29 липня на території психіатричної лікарні на Кирилівській, 103 стався вибух. Про це повідомляє Київ Оперативний.

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За попередньою інформацією, вибух стався в покинутій будівлі на території психіатричної лікарні на Лук'янівці. У цей момент там прогулювалися хлопець з дівчиною. Дівчина вийшла з будівлі і в цей момент стався вибух. Молодий чоловік загинула. Як повідомляють ЗМІ, він підірвав себе гранатою.

Звук і вібрації від вибуху було чутно в багатьох районах Правого берега Києва — Подільському, Солом'янському, Шевченківському. Коментатори в "Київ оперативний" стверджують, що чули звук вибуху навіть на Троєщині. Деякі користувачі не вірять, що це була граната — настільки сильним був вибух.

На момент написання новини офіційні структури не прокоментували подію.

Нагадаємо, у лютому в Солом'янському районі Києва чоловік підірвав себе гранатою на дитячому майданчику свого будинку. За словами сусідів, причиною такого вчинку стало розлучення з дружиною. Загиблий працював на радіоринку.