Статистика коронавируса на 30 июля: рост количества новых случаев

В лидерах по заболеваемости держится Киев с существенным отрывом.

По состоянию на четверг, 30 июля, в Украине зарегистрировали 962 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".

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Среди заболевших — 51 ребенок и 49 медработников.

Всего за прошлые сутки:

госпитализировали — 488 человек (днем ранее — 480);

умерли — 14 человек (днем ранее — 25);

выздоровели — 504 человек;

проведено тестов от COVID-19 — 41 328, среди них методом IFA — 7 997, ПЦР — 19 397, экспресс-тестов — 13 934.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 2 251 869 человек;

выздоровели — 2 186 353 человек;

летальных случаев — 52 930;

проведено ПЦР-тестов — 11 360 926.

Среди регионов больше всего за сутки зарегистрировали новых случаев заболевания — в Киеве (223), Харьковской (72), Донецкой (69), Одесской (83) и Днепропетровской (64) областях.

Число заболеваний за сутки по регионам:

Киев — 233;

Винницкая область — 27;

Волынская область — 14;

Днепропетровская область — 64;

Донецкая область — 69;

Житомирская область — 29;

Закарпатская область — 18;

Запорожская область — 44;

Ивано-Франковская область — 16;

Киевская область — 31;

Кировоградская область — 9;

Луганская область — 32 ;

Львовская область — 51;

Николаевская область — 20;

Одесская область — 83;

Полтавская область — 17;

Ровненская область — 6;

Сумская область — 27;

Харьковская область — 72;

Херсонская область — 28;

Хмельницкая область — 16;

Черкасская область — 23;

Черновицкая область — 18;

Черниговская область — 7.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине были вакцинированы ​​150 253 человека, сообщает МОЗ. Одну дозу получили 87 014 человек, полностью иммунизированы — 87 014 человек. Всего в стране одну дозу получили 3 437 629 человек, полностью вакцинированы — 1 938 495 человек.

Напомним, вчера создатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров заявил, что теории заговора вокруг таких тем, как коронавирус усиливаются, если модераторы соцсетей их запрещают. При этом, некоторые теории становятся общепринятой правдой, как, например, утечка коронавируса из лаборатории в Ухане.