Статистика коронавірусу на 30 липня: зростання кількості нових випадків

У лідерах із захворюваності тримається Київ з істотним відривом.

Станом на четвер, 30 липня, в Україні зареєстрували 962 випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".

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Серед захворілих — 51 дитина і 49 медпрацівників.

Усього за минулу добу:

госпіталізували — 488 осіб (на день раніше — 480);

померли — 14 осіб (днем раніше — 25);

одужали — 504 осіб;

проведено тестів від COVID-19 — 41 328, серед них методом IFA — 7 997, ПЛР — 19 397, експрес-тестів — 13 934.

Усього за час пандемії в Україні:

захворіли — 2 251 869 чоловік;

одужали — 2 186 353 особи;

летальних випадків — 52 930;

проведено ПЛР-тестів — 11 360 926.

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — у Києві (223), Харківській (72), Донецькій (69), Одеській (83) та Дніпропетровській (64) областях.

Число захворювань за добу по регіонах:

Київ — 233;

Вінницька область — 27;

Волинська область — 14;

Дніпропетровська область — 64;

Донецька область — 69;

Житомирська область — 29;

Закарпатська область — 18;

Запорізька область — 44;

Івано-Франківська область — 16;

Київська область — 31;

Кіровоградська область — 9;

Луганська область — 32;

Львівська область — 51;

Миколаївська область — 20;

Одеська область — 83;

Полтавська область — 17;

Рівненська область — 6;

Сумська область — 27;

Харківська область — 72;

Херсонська область — 28;

Хмельницька область — 16;

Черкаська область — 23;

Чернівецька область — 18;

Чернігівська область — 7.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні було вакциновано 150 253 особи, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 87 014 осіб, повністю імунізовані — 87 014 чоловік. Усього в країні одну дозу отримали 3 437 629 осіб, повністю вакциновані — 1 938 495 чоловік.

Нагадаємо, учора творець "ВКонтакте" і "Телеграм" Павло Дуров заявив, що теорії змови навколо таких тем як коронавірус посилюються, якщо модератори соцмереж їх забороняють. При цьому, деякі теорії стають загальноприйнятою правдою, як, наприклад, витік коронавірусу з лабораторії в Ухані.