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Статистика коронавірусу на 30 липня: зростання кількості нових випадків

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коронавірус в Україні
Фото: Скриншот

У лідерах із захворюваності тримається Київ з істотним відривом.

Станом на четвер, 30 липня, в Україні зареєстрували 962 випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".

Серед захворілих — 51 дитина і 49 медпрацівників.

Усього за минулу добу:

  • госпіталізували — 488 осіб (на день раніше — 480);
  • померли — 14 осіб (днем раніше — 25);
  • одужали — 504 осіб;
  • проведено тестів від COVID-19 — 41 328, серед них методом IFA — 7 997, ПЛР — 19 397, експрес-тестів — 13 934.

Усього за час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 251 869 чоловік;
  • одужали — 2 186 353 особи;
  • летальних випадків — 52 930;
  • проведено ПЛР-тестів — 11 360 926.

Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — у Києві (223), Харківській (72), Донецькій (69), Одеській (83) та Дніпропетровській (64) областях.

Число захворювань за добу по регіонах:

  • Київ — 233;
  • Вінницька область — 27;
  • Волинська область — 14;
  • Дніпропетровська область — 64;
  • Донецька область — 69;
  • Житомирська область — 29;
  • Закарпатська область — 18;
  • Запорізька область — 44;
  • Івано-Франківська область — 16;
  • Київська область — 31;
  • Кіровоградська область — 9;
  • Луганська область — 32;
  • Львівська область — 51;
  • Миколаївська область — 20;
  • Одеська область — 83;
  • Полтавська область — 17;
  • Рівненська область — 6;
  • Сумська область — 27;
  • Харківська область — 72;
  • Херсонська область — 28;
  • Хмельницька область — 16;
  • Черкаська область — 23;
  • Чернівецька область — 18;
  • Чернігівська область — 7.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні було вакциновано 150 253 особи, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 87 014 осіб, повністю імунізовані — 87 014 чоловік. Усього в країні одну дозу отримали 3 437 629 осіб, повністю вакциновані — 1 938 495 чоловік.

Нагадаємо, учора творець "ВКонтакте" і "Телеграм" Павло Дуров заявив, що теорії змови навколо таких тем як коронавірус посилюються, якщо модератори соцмереж їх забороняють. При цьому, деякі теорії стають загальноприйнятою правдою, як, наприклад, витік коронавірусу з лабораторії в Ухані.