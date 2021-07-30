Статистика коронавірусу на 30 липня: зростання кількості нових випадків
У лідерах із захворюваності тримається Київ з істотним відривом.
Станом на четвер, 30 липня, в Україні зареєстрували 962 випадки коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус.інфо".
Серед захворілих — 51 дитина і 49 медпрацівників.
Усього за минулу добу:
- госпіталізували — 488 осіб (на день раніше — 480);
- померли — 14 осіб (днем раніше — 25);
- одужали — 504 осіб;
- проведено тестів від COVID-19 — 41 328, серед них методом IFA — 7 997, ПЛР — 19 397, експрес-тестів — 13 934.
Усього за час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 251 869 чоловік;
- одужали — 2 186 353 особи;
- летальних випадків — 52 930;
- проведено ПЛР-тестів — 11 360 926.
Серед регіонів найбільше за добу зареєстрували нових випадків захворювання — у Києві (223), Харківській (72), Донецькій (69), Одеській (83) та Дніпропетровській (64) областях.
Число захворювань за добу по регіонах:
- Київ — 233;
- Вінницька область — 27;
- Волинська область — 14;
- Дніпропетровська область — 64;
- Донецька область — 69;
- Житомирська область — 29;
- Закарпатська область — 18;
- Запорізька область — 44;
- Івано-Франківська область — 16;
- Київська область — 31;
- Кіровоградська область — 9;
- Луганська область — 32;
- Львівська область — 51;
- Миколаївська область — 20;
- Одеська область — 83;
- Полтавська область — 17;
- Рівненська область — 6;
- Сумська область — 27;
- Харківська область — 72;
- Херсонська область — 28;
- Хмельницька область — 16;
- Черкаська область — 23;
- Чернівецька область — 18;
- Чернігівська область — 7.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя немає.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За добу в Україні було вакциновано 150 253 особи, повідомляє МОЗ. Одну дозу отримали 87 014 осіб, повністю імунізовані — 87 014 чоловік. Усього в країні одну дозу отримали 3 437 629 осіб, повністю вакциновані — 1 938 495 чоловік.
Нагадаємо, учора творець "ВКонтакте" і "Телеграм" Павло Дуров заявив, що теорії змови навколо таких тем як коронавірус посилюються, якщо модератори соцмереж їх забороняють. При цьому, деякі теорії стають загальноприйнятою правдою, як, наприклад, витік коронавірусу з лабораторії в Ухані.