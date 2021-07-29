Соцмережі даремно витратили час на боротьбу з теорією походження коронавірусу, — Дуров

Ще рік тому соцмережі блокували повідомлення про лабораторне походження коронавірусу, а зараз до цієї версії схиляються фахівці.

Теорії змови тільки посилюються, якщо пов'язаний з ними контент видаляється модераторами соцмереж. Такого висновку дійшов творець месенджера Telegram Павло Дуров "за 20 років керування дискусійними платформами", написав він у своєму телеграм-каналі.

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"Замість того, щоб покласти край неправильним ідеям, цензура часто ускладнює боротьбу з ними. Ось чому поширення правди завжди буде більш ефективною стратегією, ніж використання цензури", — заявив Дуров.

Як приклад він наводить гіпотезу про те, що коронавірус "утік" із лабораторії в Ухані. Усього рік тому ця версія вважалася варіантом теорії змови. Facebook, Twitter та інші соціальні мережі блокували повідомлення, які просувають ідею лабораторних витоків.

Зараз же, за словами Дурова, ця теорія "стає загальноприйнятою науковою точкою зору щодо того, як виник вірус". На підкріплення своєї тези він наводить посилання на статтю в The Wall Street Journal.

Такі випадки роблять боротьбу з фальшивими новинами і дезінформацією складним завданням. "Вони також можуть в корені підірвати довіру людей до нейтральності платформ соціальних мереж і поставити під загрозу майбутні зусилля боротьби з дезінформацією", — пише Дуров.

За його словами, Telegram ніколи не блокував повідомлення, в яких обговорювалася теорія лабораторних витоків. "Ми не думали, що наша роль — вирішувати за наших користувачів, у що вони повинні вірити", — пояснює автор месенджера.

Дуров каже, що свою роль вони бачать в іншому — дати користувачам можливість отримувати інформацію про коронавірус з офіційних джерел, що відображають науковий консенсус. Для цього вони працювали з урядами 19 країн (враховуючи Україну), щоб допомогти їм донести до кожного користувача Telegram у своїх країнах актуальну інформацію про пандемію.

"Сьогодні ми закликаємо уряди приєднатися до ініціативи Telegram із боротьби з коронавірусом, щоб більше людей в усьому світі отримали доступ до критично важливих знань, які можуть врятувати життя", — закликав Дуров.

Нагадаємо, керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус визнав, що вони занадто рано виключили версію витоку COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.

Вірусолог Роберт Редфілд, який очолював Центри з контролю захворювань США при Дональді Трампі, висловив думку, що коронавірус "утік" із лабораторії в Китаї.