Соцсети зря потратили время на борьбу с теорией происхождения коронавируса, – Дуров

Еще год назад соцсети блокировали сообщения о лабораторном происхождении коронавируса, а сейчас к этой версии склоняются специалисты.

Теории заговора только усиливаются, если связанный с ними контент удаляется модераторами соцсетей. К такому выводу пришел создатель мессенджера Telegram Павел Дуров "за 20 лет управления дискуссионными платформами", написал он в своем телеграм-канале.

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"Вместо того, чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто усложняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем использование цензуры", – заявил Дуров

В качестве примера он приводит гипотезу о том, что коронавирус "убежал" из лаборатории в Ухане. Всего год назад эта версия считалась вариантом теории заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали сообщения, продвигающие идею лабораторных утечек.

Сейчас же, по словам Дурова, эта теория "становится общепринятой научной точкой зрения на то, как возник вирус". В подкрепление своего тезиса он приводит ссылку на статью в The Wall Street Journal.

Такие случаи делают борьбу с фальшивыми новостями и дезинформацией сложной задачей. "Они также могут в корне подорвать доверие людей к нейтральности платформ социальных сетей и поставить под угрозу будущие усилия по борьбе с дезинформацией", – пишет Дуров.

По его словам, Telegram никогда не блокировал сообщения, в которых обсуждалась теория лабораторных утечек. "Мы не думали, что наша роль – решать за наших пользователей, во что они должны верить", – поясняет создатель мессенджера.

Дуров говорит, что свою роль они видят в другом – дать пользователям возможность получать информацию о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус. Для этого они работали с правительствами 19 стран (включая Украину), чтобы помочь им донести до каждого пользователя Telegram в своих странах актуальную информацию о пандемии.

"Сегодня мы призываем правительства присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с коронавирусом, чтобы больше людей во всем мире получили доступ к критически важным знаниям, которые могут спасти жизни", – призвал Дуров.

Напомним, руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус признал, что они слишком рано исключили версию утечки COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухане.

Вирусолог Роберт Редфилд, который возглавлял Центры по контролю заболеваний США при Дональде Трампе, выразил мнение, что коронавирус "сбежал" из лаборатории в Китае.