Глава ВОЗ: "Мы слишком рано исключили версию утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане"

Тедрос Гебреисус отметил, что он работал в лабораториях и "там может происходить что угодно". Он призвал власти Китая предоставить данные о первых случаях заражения COVID.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус признал, что они слишком рано исключили версию утечки COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом сообщает издание AP.

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Гебреисус подчеркнул, что в свое время сам работал в лабораториях и знает, что там могут проходить разные инциденты.

"Это обычное дело", — отметил глава ВОЗ.

Он напомнил, что международная группа ученых, которая в начале года посетила Ухань для расследования происхождения коронавируса, из-за местных властей не смогла получить доступа ко всем интересовавших их данных, в том числе — о первых случаях заражения COVID-19.

В связи с этим глава ВОЗ в очередной раз призвал китайское правительство быть открытыми и сотрудничать с мировым научным обществом в вопросе информации. Гебреисус заверил, что если они получат все необходимые данные, они смогут исключить связь между началом пандемии и исследованиями, которые проводились в лаборатории Уханьского института вирусологии.

Стоит отметить, что до начала пандемии в одной из государственных лабораторий Уханя проводились эксперименты над коронавирусами летучих мышей.

Напомним, в марте 2021 года команда экспертов ВОЗ, которая изучала происхождение COVID-19 в Китае, пришла к выводу, что лабораторная версия происхождения коронавируса является "наименее вероятной". Тогда ученые заявили, что "наиболее вероятной" причиной пандемии является появление вируса от летучих мышей через животных-посредников.

В то же время вирусолог Роберт Редфилд, который возглавлял Центр по контролю заболеваний США при Дональде Трампе, выразил мнение, что коронавирус "сбежал" из лаборатории в Китае.