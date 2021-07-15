Глава ВООЗ: "Ми занадто рано виключили версію витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані"

Тедрос Гебреїсус зазначив, що він працював у лабораторіях і "там може відбуватися що завгодно". Він закликав владу Китаю надати дані про перші випадки зараження COVID.

Керівник Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус визнав, що вони занадто рано виключили версію витоку COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань. Про це повідомляє видання AP.

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Гебреїсус підкреслив, що свого часу сам працював у лабораторіях і знає, що там можуть відбуватися різні інциденти.

"Це звичайна справа", — зазначив глава ВООЗ.

Він нагадав, що міжнародна група вчених, яка на початку року відвідала Ухань для розслідування походження коронавірусу, через місцеву владу не змогла отримати доступу до всіх даних, що цікавили їх, у тому числі — про перші випадки зараження COVID-19.

У звʼязку з цим глава ВООЗ вчергове закликав китайський уряд бути відкритими і співпрацювати зі світовою науковою спільнотою в питанні інформації. Гебреїсус запевнив, що якщо вони отримають усі необхідні дані, вони зможуть виключити звʼязок між початком пандемії і дослідженнями, які проводилися в лабораторії Уханьского інституту вірусології.

Варто зазначити, що до початку пандемії в одній з державних лабораторій Уханю проводилися експерименти над коронавірусами кажанів.

Нагадаємо, у березні 2021 року команда експертів ВООЗ, яка вивчала походження COVID-19 у Китаї, дійшла висновку, що лабораторна версія походження коронавірусу є "найменш вірогідною". Тоді вчені заявили, що "найбільш вірогідною" причиною пандемії є поява вірусу від кажанів через тварин-посередників.

У той же час вірусолог Роберт Редфілд, який очолював Центр з контролю захворювань США при Дональді Трампі, висловив думку, що коронавірус "втік" з лабораторії в Китаї.