ВООЗ назвала найбільш ймовірну версію походження коронавірусу

Експерти планують провести додаткові дослідження, щоб встановити "точнішу" причину появи вірусу.

Всесвітня організація здоров'я, яка вивчає походження коронавірусу SARS-CoV-2 в Ухані, повідомила, що поява вірусу від кажана через тварину-посередника, є найімовірнішою причиною пандемії. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус. Про це повідомляє Reuters.

Він закликав до подальших досліджень, оскільки оцінка досі "була недостатньо великою".

"У процесі моїх розмов із командою вони розповіли про труднощі, з якими вони зіткнулися під час доступу до необроблених даних", — говорить Гебреісус.

Команда дійшла висновку, що лабораторний витік був "найменш вірогідним", але це питання вимагає подальшого розслідування, можливо, з додатковими місіями.

"Я не думаю, що ця оцінка була досить великою. Будуть потрібні додаткові дані та дослідження, щоб дійти більш надійних висновків", — сказав він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що передавання коронавірусу від кажанів людині через іншу тварину є найбільш вірогідним сценарієм. Отримані дані не дають нового уявлення про те, як вірус почав поширюватися по земній кулі, і багато питань залишаються без відповіді, хоча "цього й слід було очікувати". Але в звіті міститься докладніша інформація про причини, що лежать в основі висновків дослідників.

Доповідь підготовлена в основному за результатами роботи групи міжнародних експертів ВООЗ в Ухані, китайському місті, де вперше був зафіксований COVID-19, із середини січня до середини лютого.

Китайська влада відмовилися надавати місії Всесвітньої організації охорони здоров'я дані про перші випадки зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що після багатомісячного дослідження ВООЗ з'ясувала, що ферми з вирощування диких тварин у Китаї, ймовірно, є джерелом пандемії COVID-19. "Ферми диких тварин, з яких багато хто перебував у південній провінції Юньнань, ймовірно, були постачальником на оптовому ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, де були зафіксовані перші випадки COVID-19", — говорить зоолог, експерт з екології хвороб і член команди ВООЗ Пітер Дасзак.