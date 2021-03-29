ВОЗ готова изучать все гипотезы появления коронавируса, кроме одной

В СМИ появился черновик доклада, подготовленного ВОЗ и китайскими специалистами. В нем указывается наиболее вероятная причина появления коронавируса и предлагается продолжать расследование.

Передача коронавируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием. Об этом говорится в черновике доклада, подготовленного по результатам специального исследования. Его совместно провели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и китайские специалисты, сообщило агентство AP.

Полученные данные не дают нового представления о том, как вирус начал распространяться по земному шару, и многие вопросы остаются без ответа, хотя "этого и следовало ожидать", пишет АР. Но в отчете содержится более подробная информация о причинах, лежащих в основе выводов исследователей.

Команда предложила провести дальнейшие исследования всех гипотез, кроме той, что распространение вируса стало результатом утечки из лаборатории. В отчете приводятся несколько причин, по которым практически не учитывается возможность "побега" вируса из лаборатории в Ухане. В частности говорится, что такие происшествия крайне редки, а лаборатории в Ухане, работающие над коронавирусами и вакцинами, "хорошо управляются". Также отмечается, что до декабря 2019 года ни в одной лаборатории не было зарегистрировано вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2.

"Публикация отчета неоднократно откладывалась, что вызывает вопросы о том, пыталась ли китайская сторона исказить выводы, чтобы не возложить вину за пандемию на Китай", – пишет АР. Официальный представитель ВОЗ заявил в конце прошлой недели, что доклад будет готов к обнародованию "в ближайшие несколько дней".

AP получило черновик доклада 29 марта от дипломата из Женевы. Неясно, могут ли быть внесены изменения в него перед публикацией, хотя дипломат сказал, что это окончательная версия.

Исследователи назвали несколько версий распространения коронавируса SARS-CoV-2. Первое место по вероятности заняла передача от летучих мышей через другое животное, ее назвали "весьма вероятной". Версию прямой передачи от летучих мышей человеку назвали "вероятной", а распространение через пищевые продукты "холодовой цепи" – "возможным, но маловероятным".

Исследователи отмечают, что ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако в отчете говорится, что "эволюционное расстояние между этими вирусами оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".

Очень похожие вирусы были обнаружены у панголинов. Также отмечено, что норки и кошки восприимчивы к новому коронавирусу, что позволяет предположить, что они тоже могут быть носителями.

Доклад подготовлен в основном по результатам работы группы международных экспертов ВОЗ в Ухане, китайском городе, где впервые был обнаружен COVID-19, с середины января до середины февраля.

Китайские власти отказались предоставлять миссии Всемирной организации здравоохранения данные о первых случаях заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что после многомесячного исследования ВОЗ выяснила, что фермы по выращиванию диких животных в Китае, вероятно, являются источником пандемии COVID-19. "Фермы диких животных, из которых многие находились в южной провинции Юньнань, вероятно, были поставщиком на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, где были обнаружены первые случаи COVID-19", – говорит зоолог, эксперт по экологии болезней и член команды ВОЗ Питер Дасзак.