ВООЗ готова розслідувати всі гіпотези появи коронавірусу, крім однієї

Публікація доповіді ВООЗ неодноразово відкладалася. ЗМІ не виключають, що влада КНР намагалася вплинути на її зміст.

Передача коронавірусу від кажанів людині через іншу тварину є найбільш вірогідним сценарієм. Про це йдеться в чернетці доповіді, підготовленої за результатами спеціального дослідження. Його спільно провели Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і китайські фахівці, повідомило агентство AP.

Отримані дані не дають нового уявлення про те, як вірус почав поширюватися по земній кулі, і багато запитань залишаються без відповіді, хоча "цього і варто було очікувати", пише АР. Але у звіті міститься більш докладна інформація про причини, що лежать в основі висновків дослідників.

Команда запропонувала провести подальші дослідження всіх гіпотез, крім тієї, що поширення вірусу стало результатом витоку з лабораторії. У звіті наводяться кілька причин, за якими практично не враховується можливість "втечі" вірусу з лабораторії в Ухані. Зокрема йдеться про те, що такі події трапляються рідко, а лабораторії в Ухані, що працюють над коронавірусами і вакцинами, "добре працюють". Також зазначається, що до грудня 2019 року в жодній лабораторії не було зареєстровано вірусів, тісно пов'язаних з SARS-CoV-2.

"Публікація звіту неодноразово відкладалася, що викликає питання про те, чи намагалася китайська сторона спотворити висновки, щоб не покласти провину за пандемію на Китай", — пише АР. Офіційний представник ВООЗ заявив наприкінці минулого тижня, що доповідь буде готова до оприлюднення "в найближчі кілька днів".

AP отримало чернетку доповіді 29 березня від дипломата з Женеви. Незрозуміло, чи можуть бути внесені зміни в неї перед публікацією, хоча дипломат сказав, що це остаточна версія.

Дослідники назвали кілька версій поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Перше місце за ймовірністю посіла передача від кажанів через іншу тварину, її назвали "вкрай ймовірною". Версію прямої передачі від кажанів людині назвали "імовірною", а поширення через харчові продукти "холодового ланцюга" — "можливою, але малоймовірною".

Дослідники зазначають, що найближчий родич вірусу, що викликає COVID-19, був виявлений у кажанів. Однак у звіті говориться, що "еволюційна відстань між цими вірусами оцінюється в кілька десятиліть, що вказує на відсутню ланку".

Дуже схожі віруси були виявлені в панголінів. Також зазначено, що норки і кішки сприйнятливі до нового коронавірусу, що дозволяє припустити, що вони теж можуть бути носіями.

Доповідь підготовлена в основному за результатами роботи групи міжнародних експертів ВООЗ в Ухані, китайському місті, де вперше був виявлений COVID-19, із середини січня до середини лютого.

Китайська влада відмовилася надавати місії Всесвітньої організації охорони здоров'я дані про перші випадки зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що після багатомісячного дослідження ВООЗ з'ясувала, що ферми з вирощування диких тварин у Китаї, ймовірно, є джерелом пандемії COVID-19. "Ферми диких тварин, низка яких розташована в південній провінції Юньнань, ймовірно, були постачальником на гуртовому ринку морепродуктів Хуанань в Ухані, де були виявлені перші випадки COVID-19", — говорить зоолог, експерт з екології хвороб і член команди ВООЗ Пітер Дасзак .