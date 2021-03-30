ВОЗ назвала наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Команда экспертов пришла к выводу, что лабораторная утечка болезни была "наименее вероятной". Но этот вопрос еще изучат на дополнительном расследовании

Всемирная организация здоровья, изучающая происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, сообщила, что появление вируса от летучей мыши через животное-посредника, является самой вероятной причиной пандемии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает Reuters.

Он призвал к дальнейшим исследованиям, поскольку оценка до сих пор "была недостаточно обширной".

"В ходе моих бесед с командой они рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись при доступе к необработанным данным", — говорит Гебрейесус.

Команда пришла к выводу, что лабораторная утечка была "наименее вероятной", но этот вопрос требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями.

"Я не думаю, что эта оценка была достаточно обширной. Потребуются дополнительные данные и исследования, чтобы прийти к более надежным выводам", — сказал он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что передача коронавируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием. Полученные данные не дают нового представления о том, как вирус начал распространяться по земному шару, и многие вопросы остаются без ответа, хотя "этого и следовало ожидать". Но в отчете содержится более подробная информация о причинах, лежащих в основе выводов исследователей.

Доклад подготовлен в основном по результатам работы группы международных экспертов ВОЗ в Ухане, китайском городе, где впервые был обнаружен COVID-19, с середины января до середины февраля.

Китайские власти отказались предоставлять миссии Всемирной организации здравоохранения данные о первых случаях заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что после многомесячного исследования ВОЗ выяснила, что фермы по выращиванию диких животных в Китае, вероятно, являются источником пандемии COVID-19. "Фермы диких животных, из которых многие находились в южной провинции Юньнань, вероятно, были поставщиком на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, где были обнаружены первые случаи COVID-19", – говорит зоолог, эксперт по экологии болезней и член команды ВОЗ Питер Дасзак.