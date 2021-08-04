Взрыв на шахте в Донецкой области: количество погибших горняков выросло до 3

С травмами и ожогами после взрыва на ШУ "Покровское" в больницы направили 10 пострадавших. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности, что привело к гибели людей.

В Донецкой области после взрыва на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" скончались еще двое пострадавших горняков, сообщил народный депутат Украины Михаил Волынец.

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Парламентарий напомнил, что взрыв на шахте в Донецкой области прогремел 31 июля на горизонте 815 м. В результате ЧП пострадали десять человек: шесть сотрудников подрядной организации и четверо горняков ШУ "Покровское", которых с различными травмами и ожогами госпитализировали.

Один из пострадавших скончался в субботу, 31 июля. По словам Михаила Волынца, в ожоговом отделении больницы Краматорска 3 августа скончался второй горняк, который пострадал в результате взрыва на предприятии "Шахтоуправление "Покровское".

Ночью 4 августа, как отмечает народный депутат, в ожоговом отделении Краматорской горбольницы скончался еще один горняк, который также пострадал в результате взрыва на горизонте в 815 метров.

Таким образом, количество жертв в результате взрыва на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" выросло до трех человек.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины). На сайте Покровской прокуратуры сказано, что продолжается досудебное расследование всех обстоятельств смертельного взрыва на шахте в Донецкой области.

Ранее Фокус сообщал, что на шахте в Донецкой области прогремел взрыв. ЧП произошло утром 31 июля на предприятии "Шахтоуправление "Покровское". В результате взрыва от полученных травм умер сотрудник подрядной организации, которую привлекали для работ на шахте.

Также Фокус рассказывал, что на шахте под Луганском прогремел взрыв, в результате которого погибли 19 человек. Смертельное ЧП произошло на оккупированной территории на предприятии "Схидкарбон". В шахту после взрыва направили спасателей МЧС РФ, а подконтрольные боевикам СМИ сообщали о 19 погибших шахтерах.