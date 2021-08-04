Вибух на шахті в Донецькій області: кількість загиблих гірників зросла до 3
З травмами й опіками після вибуху на ШУ "Покровське" в лікарні направили 10 постраждалих. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей.
У Донецькій області після вибуху на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" померли ще двоє постраждалих гірників, повідомив народний депутат України Михайло Волинець.
Парламентарій нагадав, що вибух на шахті в Донецькій області стався 31 липня на горизонті 815 м. У результаті НП постраждали десять чоловік: шість співробітників підрядної організації і четверо гірників ШУ "Покровське", яких з різними травмами й опіками госпіталізували.
Один з постраждалих помер у суботу, 31 липня. За словами Михайла Волинця, в опіковому відділенні лікарні Краматорська 3 серпня помер другий гірник, який постраждав у результаті вибуху на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське".
Уночі 4 серпня, як зазначає народний депутат, в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні помер ще один гірник, який також постраждав у результаті вибуху на горизонті у 815 метрів.
Таким чином, кількість жертв у результаті вибуху на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське" зросла до трьох осіб.
Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України). На сайті Покровської прокуратури сказано, що триває досудове розслідування всіх обставин смертельного вибуху на шахті в Донецькій області.
Раніше Фокус повідомляв, що на шахті в Донецькій області стався вибух. Надзвичайна подія сталася вранці 31 липня на підприємстві "Шахтоуправління "Покровське". У результаті вибуху від отриманих травм помер співробітник підрядної організації, яку залучали до робіт на шахті.
Також Фокус розповідав, що на шахті під Луганськом прогримів вибух, у результаті якого загинули 19 осіб. Смертельна надзвичайна подія сталася на окупованій території на підприємстві "Східкарбон". У шахту після вибуху направили рятувальників МНС РФ, а підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли про 19 загиблих шахтарів.