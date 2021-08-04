Под присмотром. Как правильно выбрать зооотель для питомца

На что стоит обращать внимание при выборе зооотеля?

Рано или поздно каждому владельцу животного придется на время разлучиться со своим питомцем. Чаще всего это случается в сезон отпусков. Если оставить питомца у родственников или друзей невозможно, удобным решением станет поселение животного в специализированные гостиницы.

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Гостиница для животных: отель или "гестхауз" при ветклинике?

Большинство зоотелей в Украине принимает кошек и собак. Пристроить грызуна или птицу будет сложнее, но даже для них сегодня достаточно предложений. Существует два типа отелей: при ветеринарной клинике и специализированные гостиницы для животных.

"Ветклиники обычно предлагают небольшие клетки для кошек и клетки побольше для собак. Мне такие условия всегда казались некомфортными для животного, – рассказывает Фокусу киевлянка Виктория Светлова, часто прибегающая к услугам зооотелей. — К тому же эти клетки, как правило, расположены в одной комнате, и животные нервничают из-за присутствия друг друга. Поэтому такой вариант, на мой взгляд, подойдет разве что очень спокойному питомцу небольшого размера".

[ + – ] Хорошо, когда у животных есть пространство для игры Фото: pexels.com

Но есть и плюсы в размещении отеля при ветклинике – постоянное присутствие ветеринарных врачей. Однако этот фактор не всегда означает полную безопасность для здоровья питомца. По словам Виктории, случалось, что животное заболевало, находясь именно в отеле при ветеринарной клинике.

"Второй тип отелей – это, собственно, гостиницы, которые являются основным бизнесом для владельцев. В них обычно лучше условия – животному предоставляется либо большой вольер, либо отдельная комната. Думаю, для крупной собаки такой вариант предпочтительнее, – говорит собеседница Фокуса. — Есть отели, в которых установлено видеонаблюдение с трансляцией онлайн и владелец может постоянно видеть, что делает его питомец. Такая опция есть, например, в киевском "Догсити", к тому же этот отель расположен в лесной зоне ВДНХ, там есть своя площадка для выгула, в отеле работают профессиональные кинологи".

[ + – ] Хорошо, если у зооотеля есть своя зеленая зона или хотя бы игровая площадка Фото: pexels.com

Сколько стоит "номер" в зооотеле?

Есть и другие варианты передержки для домашнего питомца на время отпуска владельцев – частные предложения. Как правило, услуги по присмотру животных предлагают люди, не имея никакого кинологического образования, и делают это в качестве дополнительного заработка. Такие варианты являются бюджетными и потому кажутся заманчивыми для владельцев животных. Но стоит помнить, что физическое лицо, даже подписав договор о передержке (а это бывает крайне редко) несет меньше ответственности, чем юридическое.

Передержки у частных лиц в среднем стоят 60 грн в сутки для кошек и 80-100 грн для собак.

Гостиницы при ветеринарных клиниках предлагают передержки от 180 до 400 грн в сутки в зависимости от размера собаки, и 100-120 грн – для котов.

Цены в зооотелях составляют от 500 грн для собак и 300-400 грн для котов.

За эту сумму за питомцем будут присматривать, выгуливать, если речь идет о собаке, и кормить по расписанию. Корм в стоимость не входит. За отдельную плату работники отеля смогут готовить необходимые блюда для животного, если ваш любимец не привык питаться только сухим кормом.

[ + – ] Цены в зооотелях составляют от 500 грн для собак и 300-400 грн для котов Фото: pexels.com

Вы оставляете животное на передержку. Важные мелочи!

Люди, пользовавшиеся услугами гостиниц для животных, в первую очередь рекомендуют обращать внимание на репутацию зооотеля. Стоит проверить отзывы в сети – чем их больше, тем лучше. В идеале в отеле должны работать кинологи, также важно наличие ветеринарного врача или возможность его вызова в случае необходимости. Стоит обратить внимание на частоту и качество уборки и дезинфекции места, где будет находиться постоялец, – никаких посторонних неприятных запахов быть не должно. Стоит изучить систему безопасности: в зооотелях должны быть приняты меры для предотвращения побега, похищения, драк и вязок среди питомцев.

Важно

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Также немаловажным фактором является требование к владельцу предоставить необходимые справки и ветпаспорт. Если при поселении не требуют эти документы, стоит задуматься о качестве услуг зоотеля, ведь он должен принимать только здоровых животных – привитых и обработанных от паразитов.

Лучше оставлять своего любимца в тех отелях, которые могут обеспечить онлайн-трансляцию с места проживания животного — иначе запланированный отпуск может стать непростым испытанием еще и для владельца.

Зоопсихологи уверяют, что коты больше подвержены стрессу, находясь вне дома и без хозяев. Если поселение в отеле – крайняя мера, стоит быть готовым к тому, что первое время кот будет отказываться от еды и не идти на контакт даже с самым доброжелательным сотрудником зооотеля.

[ + – ] При поселении в гостиницу стоит взять для питомца его привычные вещи – миску, лежанку, игрушки Фото: pexels.com [ + – ] При поселении в гостиницу стоит взять для питомца его привычные вещи – миску, лежанку, игрушки Фото: pexels.com

При поселении в гостиницу обязательно стоит взять для питомца его привычные вещи – миску, лежанку, игрушки и при необходимости какую-то вещь самого хозяина, чтобы животное во время разлуки чувствовало родной для него запах – это особенно важно для собак. Можно договориться с сотрудниками отеля о звонках своему питомцу: звонить раз в два дня по громкой связи.

[ + – ] Если собака очень активная, зооотель может предложить тренировки Фото: pexels.com

Если собака очень активная, за дополнительную плату отели предлагают специальные тренировки – прыжки через барьер, бег с препятствиями и прочее.

Как правило, зооотели не принимают на передержку беременных животных и щенков возрастом до шести месяцев. Питомцев с хроническими заболеваниями могут принять только не в период обострения болезни.