Під наглядом. Як правильно вибрати зооготель для домашньої тваринки
На що варто звертати увагу при виборі зооготелю?
Рано чи пізно кожному власнику тварини доведеться на час розлучитися зі своїм вихованцем. Найчастіше це трапляється в сезон відпусток. Якщо залишити вихованця у родичів або друзів неможливо, зручним рішенням стане поселення тварини в спеціалізовані готелі.
Готель для тварин: готель або "гестхауз" при ветклініці?
Більшість зооготелів в Україні приймає кішок і собак. Прилаштувати гризуна або птаха буде складніше, але навіть для них сьогодні достатньо пропозицій. Існує два типи готелів: при ветеринарній клініці та спеціалізовані готелі для тварин.
"Ветклініки зазвичай пропонують невеликі клітки для кішок і клітки побільше для собак. Мені такі умови завжди здавалися некомфортними для тварини, — розповідає Фокусу киянка Вікторія Свєтлова, яка часто користується послугами зооготелів. — До того ж ці клітки, як правило, розташовані в одній кімнаті, і тварини нервують через присутність один одного. Тому такий варіант, на мій погляд, підійде хіба що дуже спокійному вихованцеві невеликого розміру ".
Але є і плюси в розміщенні готелю при ветклініці — постійна присутність ветеринарних лікарів. Однак цей фактор не завжди означає повну безпеку для здоров'я вихованця. За словами Вікторії, траплялося, що тварина занедужувала, перебуваючи саме в готелі при ветеринарній клініці.
"Другий тип готелів — це, власне, готелі, які є основним бізнесом для власників. У них зазвичай кращі умови — тварині надається або великий вольєр, або окрема кімната. Думаю, для великої собаки такий варіант кращий, — каже співрозмовниця Фокуса. — Є готелі, у яких встановлено відеоспостереження з трансляцією онлайн, і власник може постійно бачити, що робить його вихованець. Така опція є, наприклад, у київському "Догсіті", до того ж цей готель розташований у лісовій зоні ВДНХ, там є свій майданчик для вигулу, в готелі працюють професійні кінологи ".
Скільки коштує "номер" у зооготелі?
Є й інші варіанти перетримки для домашнього вихованця на час відпустки власників — приватні пропозиції. Як правило, послуги з нагляду за тваринами пропонують люди, не маючи ніякої кінологічного освіти, і роблять це в якості додаткового заробітку. Такі варіанти є бюджетними і тому здаються привабливими для власників тварин. Але варто пам'ятати, що фізична особа, навіть підписавши договір про перетримку (а це буває вкрай рідко) несе менше відповідальності, ніж юридична.
- Перетримки у приватних осіб у середньому коштують 60 грн на добу для кішок і 80-100 грн для собак.
- Готелі при ветеринарних клініках пропонують перетримки від 180 до 400 грн на добу в залежності від розміру собаки, і 100-120 грн — для котів.
- Ціни в зооготелях складають від 500 грн для собак і 300-400 грн для котів.
За цю суму за вихованцем наглядатимуть, вигулюватимуть, якщо мова йде про собаку, і годуватимуть за розкладом. Корм у вартість не входить. За окрему плату працівники готелю зможуть готувати необхідні страви для тварини, якщо ваш улюбленець не звик харчуватися тільки сухим кормом.
Ви залишаєте тварину на перетримку. Важливі дрібниці!
Люди, які користувалися послугами готелів для тварин, у першу чергу рекомендують звертати увагу на репутацію зоогоелю. Варто перевірити відгуки в мережі — чим їх більше, тим краще. В ідеалі в готелі повинні працювати кінологи, також важлива наявність ветеринарного лікаря або можливість його виклику в разі потреби. Варто звернути увагу на частоту та якість прибирання і дезінфекції місця, де буде перебуватиме тварина, — ніяких сторонніх неприємних запахів бути не повинно. Варто вивчити систему безпеки: у зооготелі повинні бути вжиті заходи для запобігання втечі, викрадення, бійок і в'язок серед вихованців.Важливо
Також важливим фактором є вимога до власника надати необхідні довідки та ветпаспорт. Якщо при поселенні не вимагають ці документи, варто задуматися про якість послуг зоотеля, адже він повинен приймати тільки здорових тварин — щеплених і оброблених від паразитів.
Краще залишати свого улюбленця в тих готелях, які можуть забезпечити онлайн-трансляцію з місця проживання тварини — інакше запланована відпустка може стати непростим випробуванням ще й для власника.
Зоопсихологи запевняють, що коти більше схильні до стресу, перебуваючи поза домом і без господарів. Якщо поселення в готелі — крайній захід, варто бути готовим до того, що перший час кіт буде відмовлятися від їжі та не йтиме на контакт навіть із найдоброзичливішим співробітником зооготелю.
При поселенні в готель обов'язково варто взяти для вихованця його звичні речі — миску, лежанку, іграшки та при необхідності якусь річ самого господаря, щоб тварина під час розлуки відчувала рідний для нього запах — це особливо важливо для собак. Можна домовитися зі співробітниками готелю про дзвінки своєму вихованцеві: дзвонити раз на два дні по гучномовцю.
Якщо собака дуже активна, за додаткову плату готелі пропонують спеціальні тренування — стрибки через бар'єр, біг із перешкодами та інше.
Як правило, зооготелі не приймають на перетримку вагітних тварин і цуценят віком до шести місяців. Вихованців із хронічними захворюваннями можуть прийняти тільки не в період загострення хвороби.