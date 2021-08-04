В Helsi рассказали, почему в приложении пропадают записи на вакцинацию Moderna

Представители сервиса Helsi.me уверяют, что отменить запись на получение прививки могут только сотрудники медучреждений и сами пациенты.

Запись на вакцинацию от коронавируса в сервисе Helsi могут отменять лишь сотрудники медицинских учреждений или сами пациенты. Об этом сообщили редакции Фокуса в пресс-службе Helsi после публикации материала о том, что желающие привиться от COVID-19 препаратом Moderna сталкиваются с рядом проблем. В частности, записи на вакцинацию исчезают без оповещений.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Helsi — это система, которая дает техническую возможность врачам — хранить медицинские данные и создавать удобную запись, а пациентам — соответственно записываться на удобное для них время", — отметили в пресс-службе сервиса.

В Helsi подчеркивают, что всю информацию о доступных местах, графики приема и названия вакцин в систему вносят сами сотрудники медучреждений.

"Сайт обновляется ежедневно. Helsi не может отменять записи технически, отменять записи может или медучреждение или сам пациент", — уверяют в пресс-службе.

Представители сервиса отмечают, что иногда медучреждения отменяют записи на вакцинацию из-за того, что у них закончились дозы препарата.

"У каждого медучреждения свои правила информирования об отмене записи — некоторые отправляют сообщения, некоторые звонят, а некоторые ничего не делают. Бывают частые случаи, когда медучреждения об этом дополнительно не информируют пациента", — подчеркивают в пресс-службе.

Потому представители Helsi призывают в обязательном порядке проверять статус записи на получение прививки перед походом в медучреждение. Сделать это можно как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении.

Также в пресс-службе Helsi подчеркнули, что они не отвечают за наличие вакцин, их распределение и использование медучреждениями.

Материал Фокуса о проблемах, с которыми сталкиваются желающие вакцинироваться препаратом Moderna, можно прочитать здесь.