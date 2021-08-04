У Helsi розповіли, чому в додатку зникають записи на вакцинацію Moderna

Представники сервісу Helsi.me запевняють, що скасувати запис на отримання щеплення можуть тільки співробітники медустанов і самі пацієнти.

Запис на вакцинацію від коронавірусу в сервісі Helsi можуть скасовувати лише співробітники медичних установ або самі пацієнти. Про це повідомили редакції Фокуса в пресслужбі Helsi після публікації матеріалу про те, що охочі зробити щеплення від COVID-19 препаратом Moderna стикаються з низкою проблем. Зокрема записи на вакцинацію зникають без сповіщень.

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"Helsi — це система, яка дає технічну можливість лікарям зберігати медичні дані та створювати зручний запис, а пацієнтам — відповідно записуватися на зручний для них час", — відзначили в пресслужбі сервісу.

У Helsi підкреслюють, що всю інформацію про доступні місця, графіки прийому та назви вакцин у систему вносять самі співробітники медустанов.

"Сайт оновлюється щодня. Helsi не може скасовувати записи технічно, скасовувати записи може або медустанова, або сам пацієнт", — запевняють у пресслужбі.

Представники сервісу відзначають, що іноді медустанови скасовують записи на вакцинацію через те, що в них закінчилися дози препарату.

"У кожної медустанови свої правила інформування про скасування запису — деякі відправляють повідомлення, деякі дзвонять, а деякі нічого не роблять. Бувають часті випадки, коли медустанови про це додатково не інформують пацієнта", — підкреслюють у пресслужбі.

Тому представники Helsi закликають в обов'язковому порядку перевіряти статус записи на отримання щеплення перед походом у медустанову. Зробити це можна як в особистому кабінеті на сайті, так і в мобільному додатку.

Також у пресслужбі Helsi підкреслили, що вони не відповідають за наявність вакцин, їх розподіл і використання медичними закладами.

Матеріал Фокуса про проблеми, з якими стикаються охочі вакцинуватися препаратом Moderna, можна прочитати тут.