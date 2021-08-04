У Helsi розповіли, чому в додатку зникають записи на вакцинацію Moderna
Представники сервісу Helsi.me запевняють, що скасувати запис на отримання щеплення можуть тільки співробітники медустанов і самі пацієнти.
Запис на вакцинацію від коронавірусу в сервісі Helsi можуть скасовувати лише співробітники медичних установ або самі пацієнти. Про це повідомили редакції Фокуса в пресслужбі Helsi після публікації матеріалу про те, що охочі зробити щеплення від COVID-19 препаратом Moderna стикаються з низкою проблем. Зокрема записи на вакцинацію зникають без сповіщень.
"Helsi — це система, яка дає технічну можливість лікарям зберігати медичні дані та створювати зручний запис, а пацієнтам — відповідно записуватися на зручний для них час", — відзначили в пресслужбі сервісу.
У Helsi підкреслюють, що всю інформацію про доступні місця, графіки прийому та назви вакцин у систему вносять самі співробітники медустанов.
"Сайт оновлюється щодня. Helsi не може скасовувати записи технічно, скасовувати записи може або медустанова, або сам пацієнт", — запевняють у пресслужбі.
Представники сервісу відзначають, що іноді медустанови скасовують записи на вакцинацію через те, що в них закінчилися дози препарату.
"У кожної медустанови свої правила інформування про скасування запису — деякі відправляють повідомлення, деякі дзвонять, а деякі нічого не роблять. Бувають часті випадки, коли медустанови про це додатково не інформують пацієнта", — підкреслюють у пресслужбі.
Тому представники Helsi закликають в обов'язковому порядку перевіряти статус записи на отримання щеплення перед походом у медустанову. Зробити це можна як в особистому кабінеті на сайті, так і в мобільному додатку.
Також у пресслужбі Helsi підкреслили, що вони не відповідають за наявність вакцин, їх розподіл і використання медичними закладами.
Матеріал Фокуса про проблеми, з якими стикаються охочі вакцинуватися препаратом Moderna, можна прочитати тут.