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Обвалился прямо на проезжую часть: в Киеве "устал" еще один мост (фото)

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На Осокорках обвалился мост

Местные жители уже жаловались на разрушение защитного слоя путепровода на Осокорках, а его последний капитальный ремонт проводился в 2012 году.

В среду днем, 4 августа, обвалилась часть путепровода, расположенного в районе Осокорков в Киеве. Об этом рассказал пользователь Facebook Максим Свердличенко.

"Бажана. Путепровод над Осокорками. Мост устал. Будьте осторожны!" — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии видно, что отвалившаяся часть путепровода рухнула просто на проезжую часть, хотя автомобилей в тот момент там не было.

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Как рассказал Фокусу эксперт-мостостроитель, владеющий информацией о ситуации в Киеве, последний капитальный ремонт моста проводили еще в 2012 году, а местные жители "постоянно жалуются на разрушение защитного слоя бетона".

"Капитальный ремонт путепровода на Осокорках был выполнен в 2012 году. Не прошло и десяти лет, а путепровод снова находится в аварийном состоянии. Местные жители постоянно жалуются на разрушения защитного слоя бетона конструкций путепровода. Путепровод находится возле метро и движение там интенсивное. Как автомобилей, так и пешеходов с детьми", — рассказал он.

При этом эксперт обратил внимание, что даже невооруженным глазом можно заметить неладное с путепроводом: оголена арматура, которая покрыта коррозией. А на балках видны трещины.

"Мосты, которые находятся в аварийном (пятом) состоянии нуждаются в срочном ремонте или подлежат перекрытию. Капитальный ремонт требует значительных финансовых затрат, которые город какой уже год не может выделить на данный путепровод. А перекрытия движения на аварийных сооружениях приведет к транспортному коллапсу и недовольству горожан", — добавил эксперт-мостостроитель.

По его словам, во время последнего капремонта в 2012 году на путепроводе отремонтировали дорожное полотно и заменили гидроизоляцию. Также сменили деформированные швы "с грубинкой" на швы типа MAURER и водоотводные трубки на проезжей части и тротуарах. А коммунальщики проводят работы по удалению отслоенного бетона и его частей, которые могут упасть.

Напомним, в феврале завершилась проверка всех путепроводов и мостов в Киеве. Как рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев, результаты показали — срочный ремонт нужен 101 сооружению.

Также мы рассказывали, что в Киеве частично обвалился Берестейский путепровод. Отвалившийся от него кусок бетона повредил проезжающую под ним грузовую "Газель".

До этого ЧП произошло с Шулявским путепроводом — там, несмотря на недавнюю реконструкцию, из-под дорожного полотна потекла вода.