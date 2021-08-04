Обвалився прямо на проїжджу частину: в Києві "втомився" ще один міст (фото)

Місцеві жителі вже скаржилися на руйнування захисного шару шляхопроводу на Осокорках, а його останній капітальний ремонт проводився в 2012 році.

У середу вдень, 4 серпня, обвалилася частина шляхопроводу, розташованого в районі Осокорків у Києві. Про це розповів користувач Facebook Максим Свердліченко.

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"Бажана. Шляхопровід над Осокорками. Міст втомився. Будьте обережні!" — йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії видно, що частина шляхопроводу впала просто на проїжджу частину, хоча автомобілів у той момент там не було.

Як розповів Фокусу експерт-мостобудівник, що володіє інформацією про ситуацію в Києві, останній капітальний ремонт мосту проводили ще в 2012 році, а місцеві жителі "постійно скаржаться на руйнування захисного шару бетону".

"Капітальний ремонт шляхопроводу на Осокорках був виконаний у 2012 році. Не минуло й десяти років, а шляхопровід знову перебуває в аварійному стані. Місцеві жителі постійно скаржаться на руйнування захисного шару бетону конструкцій шляхопроводу. Шляхопровід розташований біля метро, і рух там інтенсивний. Як автомобілів, так і пішоходів із дітьми", — розповів він.

При цьому експерт звернув увагу, що навіть неозброєним оком можна помітити недобре з шляхопроводом: оголена арматура, яка покрита корозією. А на балках видно тріщини.

"Мости, які перебувають в аварійному (п'ятому) стані, потребують термінового ремонту або підлягають перекриттю. Капітальний ремонт вимагає значних фінансових витрат, які місто який уже рік не може виділити на цей шляхопровід. А перекриття руху на аварійних спорудах призведе до транспортного колапсу та невдоволення городян", — додав експерт-мостобудівник.

За його словами, під час останнього капремонту в 2012 році на шляхопроводі відремонтували дорожнє полотно та замінили гідроізоляцію. Також змінили деформовані шви "з грубинкою" на шви типу MAURER і водовідвідні трубки на проїжджій частині та тротуарах. А комунальники проводять роботи з видалення відшарованого бетону та його частин, які можуть впасти.

Нагадаємо, у лютому завершилася перевірка всіх шляхопроводів і мостів у Києві. Як розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, результати показали — терміновий ремонт потрібно 101 спорудженню.

Також ми розповідали, що в Києві частково обвалився Берестейський шляхопровід. Шматок бетону, який відвалився від нього, пошкодив проїжджаючу під ним вантажну "Газель".

До цього надзвичайна подія сталася з Шулявським шляхопроводом — там, незважаючи на недавню реконструкцію, з-під дорожнього полотна потекла вода.