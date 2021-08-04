Спустя три года борьбы. Суд вернул государству ЗТМК, которым управлял Фирташ

В поданном силовиками иске утверждалось, что принадлежащая бизнесмену компания не выполняла обязательств по внедрению современных технологий.

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который прежде принадлежал бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом в среду, 4 августа, сообщает Telegram-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Таким образом, суд удовлетворил иск САП к компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр, входит в группу компаний DF Group Фирташа) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", который касался разрыва договора об основании ООО и возвращении его в собственность государства Украина.

Следует отметить, что впервые такое решение суд принял еще в 2018 году. Оно было обжаловано в апелляционном суде и там его подтвердили, но Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу ответчика и направил дело на новое рассмотрение.

Иск в Хозяйственный суд Киева с требованием разорвать договор об основании ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" САП подала еще в 2016 году. По мнению ведомства, он противоречит государственным интересам.

В 2013 году Фонд государственного имущества заключил договор с офшорной компанией Фирташа об основании вышеупомянутого ООО "для привлечения инвестиций на внедрение современных технологий и создания высокорентабельного производства". В 2013-2015 годах Толексис Трейдинг Лимитед вложила в модернизацию производства 110 миллионов долларов США.

"Несмотря на то, что доля государства в ООО ЗТМК составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту, который растратил большинство из привлеченных инвестиций на погашение задолженностей ГП ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group", — объяснили в САП.

После этого, как утверждают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, деньги были вывезены за границу и перечислены на счета офшорных фирм, на модернизацию же потратили всего 20 миллионов гривен. Именно невыполнение инвестором обязательств стало поводом для подачи иска и расторжения договора о создании ООО.

[ + – ] Запорожский титано-магниевый комбинат Фото: Открытые источники

Что такое ЗТМК

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным в Европе производителем губчатого титана – сырья для производства титановых изделий, используемых в наиболее технологичных отраслях, таких как атомная энергетика, судо-, авиа-, ракетостроение, военная промышленность.

Ранее сообщалось, что в отношении Дмитрия Фирташа Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел персональные санкции. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Фирташа введены за поставление сырья российским военным предприятиям.