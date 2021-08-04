Через три роки боротьби. Суд повернув державі ЗТМК, яким керував Фірташ

У поданому силовиками позові стверджувалося, що компанія, яка належить бізнесменові, не виконувала зобов'язань із впровадження сучасних технологій.

Господарський суд Запорізької області повернув державі Запорізький титано-магнієвий комбінат, який раніше належав бізнесменові Дмитру Фірташу. Про це в середу, 4 серпня, повідомляє Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Таким чином, суд задовольнив позов САП до компанії Толексіс Трейдинг Лімітед (Кіпр, входить до групи компаній DF Group Фірташа) і ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат", який стосувався розриву договору про заснування ТОВ і повернення його у власність держави Україна.

Слід зазначити, що вперше таке рішення суд прийняв ще в 2018 році. Воно було оскаржене в апеляційному суді, і там його підтвердили, але Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу відповідача та направив справу на новий розгляд.

Позов до Господарського суду Києва з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" САП подала ще в 2016 році. На думку відомства, він суперечить державним інтересам.

У 2013 році Фонд державного майна уклав договір із офшорною компанією Фірташа про заснування вищезазначеного ТОВ "для залучення інвестицій на впровадження сучасних технологій і створення високорентабельного виробництва". У 2013-2015 роках Толексіс Трейдинг Лімітед вклала в модернізацію виробництва 110 мільйонів доларів США.

"Не дивлячись на те, що частка держави в ТОВ ЗТМК складає 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеному до інвестора менеджменту, який розтратив більшість із залучених інвестицій на погашення заборгованостей ДП ЗТМК за енергоносії та перед кредиторами, пов'язаними з DF Group", — пояснили в САП.

Після цього, як стверджують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, гроші були вивезені за кордон і перераховані на рахунки офшорних фірм, на модернізацію ж витратили всього 20 мільйонів гривень. Саме невиконання інвестором зобов'язань стало приводом для подачі позову та розірвання договору про створення ТОВ.

[ + – ] Запорізький титано-магнієвий комбінат Фото: Открытые источники

Що таке ЗТМК

Запорізький титано-магнієвий комбінат є єдиним у Європі виробником губчастого титану — сировини для виробництва тютюнових виробів, які використовуються в найбільш технологічних галузях, таких як атомна енергетика, судно-, авіа-, ракетобудування, військова промисловість.

Раніше повідомлялося, що в відношенні Дмитра Фірташа Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввела персональні санкції. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, санкції проти Фірташа введені за поставлення сировини російським військовим підприємствам.