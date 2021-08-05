"Большая потеря для Украины": СБУ назвала причину смерти Евгения Марчука

Коронавирусная болезнь COVID-19 обострила у Евгения Марчука хронические заболевания.

Экс-глава СБУ и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался в результате острой сердечно-легочной недостаточности, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным силовиков, Евгений Марчук заразился коронавирусом, а болезнь COVID-19 обострила у первого руководителя СБУ хронические заболевания. Причина смерти Евгения Марчука — острая сердечно-легочная недостаточность.

"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, от которых он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", — говорится в сообщении пресс-центра.

В СБУ отметили, что роль Евгения Марчука в построении украинского государства трудно переоценить, поскольку с покойным политиком ассоциируется становление Службы безопасности как органа, защищающего нацбезопасность Украины.

Пресс-центр СБУ напомнил, что Евгений Марчук был премьер-министром, генералом армии и представлял Украину на переговорах в ТКГ по урегулированию войны на Донбассе.

"Председатель СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича. Это большая потеря для Украины. Вечная память…", — подытожили в СБУ.

Евгений Марчук — биография украинского топ-политика

Евгений Кириллович Марчук родился в 1941 году в селе Долиновка Одесской области. В 1963 году окончил Кировоградский педагогический институт имени Александра Пушкина по специальности учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. С 1963 года работал в КГБ УССР, а в 1990 году, будучи уже генералом армии, Евгений Марчук назначен первым замглавы КГБ УССР.

После провозглашения независимости Украины Евгений Марчук возглавил СБУ, где проработал до 1994 года. Указом Леонида Кучмы в 19941 году Евгений Кравчук назначен первым вице-премьер министром Украины, а летом 1995 года, после Конституционного договора между Радой и президентом, политик возглавил Кабинет министров.

27 мая 1996 года президентским указом Евгений Марчук уволен с должности премьер-министра Украины. Первый руководитель СБУ дважды был народным депутатом Украины II и III созывов от политической партии СДПУ (О).

В период с 2003 по 2004 год Евгений Марчук возглавлял Министерство обороны Украины, а на должности топ-политик занимался урегулированием конфликта вокруг острова Тузла.

С 2015 года Евгений Марчук представляет Украину в ТКГ в подгруппе по вопросам безопасности, а с ноября 2018 — указом Петра Порошенко уполномочен представлять Украину на переговорах по урегулированию войны на Донбассе. На этой должности Евгений Марчук заменил Леонида Кучму.

Евгений Марчук в 2001 года награжден Орденом князя Ярослава Мудрого "за выдающиеся заслуги в укреплении национальной безопасности Украины, плодотворную государственную и политическую деятельность". В январе 1996 года Евгений Марчук получил именное огнестрельное оружие от президента Украины.

Ранее Фокус сообщал, что 5 августа умер Евгений Марчук. По словам жены первого руководителя СБУ Ларисы Ившиной, Евгений Марчук скончался в результате остановки сердца. Дата официальной церемонии прощания с Евгением Марчуком пока не сообщалась.

Также Фокус рассказывал, что Евгений Марчук ушел с должности представителя Украины в ТКГ. Как рассказывал экс-премьер-министр, он решил приостановить свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе.