"Велика втрата для України": СБУ назвала причину смерті Євгена Марчука

Коронавірусна хвороба COVID-19 загострила в Євгена Марчука хронічні захворювання.

Ексглава СБУ і колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук помер у результаті гострої серцево-легеневої недостатності, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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За даними силовиків, Євген Марчук заразився коронавірусом, а хвороба COVID-19 загострила в першого керівника СБУ хронічні захворювання. Причина смерті Євгена Марчука — гостра серцево-легенева недостатність.

"Сьогодні пішов з життя український державний діяч, перший голова Служби безпеки України Євген Кирилович Марчук. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, від яких він страждав, і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", — йдеться в повідомленні пресцентру.

В СБУ зазначили, що роль Євгена Марчука в побудові української держави важко переоцінити, оскільки з покійним політиком асоціюється становлення Служби безпеки як органу, що захищає нацбезпеку України.

Пресцентр СБУ нагадав, що Євген Марчук був прем'єр-міністром, генералом армії і представляв Україну на переговорах у ТКГ з врегулювання війни на Донбасі.

"Голова СБУ Іван Баканов, керівництво і весь колектив Служби висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича. Це велика втрата для України. Вічна пам'ять ...", — підсумували в СБУ.

Євген Марчук — біографія українського топ-політика

Євген Кирилович Марчук народився в 1941 році в селі Долинівка Одеської області. У 1963 році закінчив Кіровоградський педагогічний інститут імені Олександра Пушкіна за спеціальністю вчитель української мови та літератури, учитель німецької мови. З 1963 року працював у КДБ УРСР, а в 1990 році, будучи вже генералом армії, Євген Марчук призначений першим заступником голови КДБ УРСР.

Після проголошення незалежності України Євген Марчук очолив СБУ, де пропрацював до 1994 року. Указом Леоніда Кучми в 19941 році Євген Кравчук призначений першим віцепрем'єр-міністром України, а влітку 1995 року, після Конституційного договору між Радою і президентом, політик очолив Кабінет міністрів.

27 травня 1996 року за президентським указом Євген Марчук звільнений з посади прем'єр-міністра України. Перший керівник СБУ двічі був народним депутатом України II і III скликань від політичної партії СДПУ (О).

У період з 2003 по 2004 рік Євген Марчук очолював Міністерство оборони України, а на посаді топ-політик займався врегулюванням конфлікту навколо острова Тузла.

З 2015 року Євген Марчук представляє Україну в ТКГ в підгрупі з питань безпеки, а з листопада 2018 — указом Петра Порошенка уповноважений представляти Україну на переговорах з врегулювання війни на Донбасі. На цій посаді Євген Марчук замінив Леоніда Кучму.

Євген Марчук у 2001 року нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого "за видатні заслуги в зміцненні національної безпеки України, плідну державну і політичну діяльність". У січні 1996 року Євген Марчук отримав іменну вогнепальну зброю від президента України.

Раніше Фокус повідомляв, що 5 серпня помер Євген Марчук. За словами дружини першого керівника СБУ Лариси Івшиної, Євген Марчук помер у результаті зупинки серця. Дата офіційної церемонії прощання з Євгеном Марчуком поки не повідомлялася.

Також Фокус розповідав, що Євген Марчук пішов з посади представника України в ТКГ. Як розповідав експрем'єр-міністр, він вирішив призупинити свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі.