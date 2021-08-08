Умер одесский художник Александр Ройтбурд

Мужчина в последнее время сильно болел, но, несмотря на это, хотел создать в Одессе музей современного искусства.

Украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет одесское издание "Бабель".

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СМИ получило информацию о кончине творческого деятеля в самом музее.

Художник родился в Одессе в 1961 году. Окончил Ройтбурд художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Одесский худмузей мужчина возглавил в 2017 году, пройдя конкурс.

Подтвердил смерть художника режиссер Олег Сенцов.

После того, как стало известно о смерти художника, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал пост на своей страниц в Telegram.

Как он отметил, Ройтбурд в последнее время плохо себя чувствовал, но работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.

"Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника больше нет с нами", – написал глава ведомства.

Ткаченко отметил, что в последнее время Ройтбурд страдал от заболевания, правда, не уточнил, от какого именно.

"Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развитие и реставрация Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам… А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память", – отметил министр.

Как сообщалось ранее, на 81-м году жизни умер украинский политик и экс-премьер-министр Евгений Марчук. Первый глава СБУ и экс-министр обороны Украины умер в результате остановки сердца.

Также Фокус рассказывал, что Евгений Марчук покинул должность представителя Украины в ТКГ в мае 2019 года. Экс-глава СБУ сообщал, что решил приостановить свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе.