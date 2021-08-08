Помер одеський художник Олександр Ройтбурд

Чоловік останнім часом сильно хворів, але, незважаючи на це, хотів створити в Одесі музей сучасного мистецтва.

Український художник і керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер у віці 59 років. Про це в неділю, 8 серпня, пише одеське видання "Бабель".

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ЗМІ отримало інформацію про смерть творчого діяча в самому музеї.

Художник народився в Одесі в 1961 році. Закінчив Ройтбурд художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Одеський худмузей чоловік очолив у 2017 році, пройшовши конкурс.

Підтвердив смерть художника режисер Олег Сенцов.

Після того, як стало відомо про смерть художника, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко написав пост на своїй сторінці в Telegram.

Як він зазначив, Ройтбурд останнім часом погано себе почував, але працював, а також мріяв про створення в Одесі музею сучасного мистецтва.

"З життя пішов геній і дивовижна людина. Він закохав у мистецтво сотні тисяч людей. Пам'ятаю, як буквально недавно ми проходили по залах музею його імені, він натхненно розповідав про виставку сучасного мистецтва, яка ось-ось почнеться, планували, а сьогодні Великого Художника більше нема з нами", — написав глава відомства.

Ткаченко зазначив, що останнім часом Ройтбурд страждав від захворювання, правда, не уточнив, від якого саме.

"Але не втрачав силу духу, почуття гумору і мав великі плани — не тільки розвиток і реставрація Одеського художнього музею. Нещодавно надав документи в міністерство по реставраційним роботам ... А ще — горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер повинні ми. В його пам'ять", — зазначив міністр.

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