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Плохо отремонтировал трактор: под Винницей фермер запер рабочего в сушилке для фруктов

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Заложник, фермер, Винницкая область, полиция, рабочий
Фото: Нацполиция | Фермер сутки удерживал рабочего в сушилке

Мужчина провел в закрытом тесном помещении без воды и еды почти сутки. Таким образом предприниматель решил наказать рабочего за плохую работу.

Фермер из села Вербовка Винницкой области "наказал" рабочего за плохо отремонтированный трактор, заперев его в металлической сушилке для фруктов в зернохранилище без воды и еды. Пострадавшего спустя почти сутки освободили полицейские. Теперь 58-летнему предпринимателю грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По словам правоохранителей, крик о помощи из зернохранилища услышала местная жительница. Она и сообщила о происшествии полицейским, которые освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера. Пострадавший мог находится там только в сидячем положении, так как помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Рабочий в таких условиях изнемогал от жары, отсутствия воды и пищи.

фермер, сушилка для фруктов, рабочий, Винницкая область
фермер, сушилка для фруктов, рабочий, Винницкая область
фермер, рабочий, Винницкая область, полиция, подозрение
фермер, сушилка для фруктов, рабочий, Винницкая область
фермер, сушилка для фруктов, рабочий, Винницкая область
фермер, рабочий, Винницкая область, полиция, подозрение

Заложник позже рассказал полицейским, что свободы его лишил фермер, на которого он неофициально работал. Таким образом 58-летний предприниматель хотел наказать мужчину, который, по его мнению, плохо отремонтировал трактор. При этом никакого денежного вознаграждения за выполнение работ на фермерском хозяйстве пострадавший не получил.

Полицейские сообщили предпринимателю о подозрении в незаконном лишении свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

"За такое преступление предусмотрено наказание — до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения", — сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Чернигове полицейские раскрыли деятельность незаконного "реабилитационного центра", в котором десятки человек удерживали против их воли. В учреждение попадали как алко- и наркозависимые люди, так и те, кто по какой-то причине не угодили своим родственникам. В результате четверым лицам сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, как в Одессе девушку приковали за шею цепью к стене в одном из частных домов города. Пострадавшую освободили правоохранители.