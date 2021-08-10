Плохо отремонтировал трактор: под Винницей фермер запер рабочего в сушилке для фруктов

Мужчина провел в закрытом тесном помещении без воды и еды почти сутки. Таким образом предприниматель решил наказать рабочего за плохую работу.

Фермер из села Вербовка Винницкой области "наказал" рабочего за плохо отремонтированный трактор, заперев его в металлической сушилке для фруктов в зернохранилище без воды и еды. Пострадавшего спустя почти сутки освободили полицейские. Теперь 58-летнему предпринимателю грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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По словам правоохранителей, крик о помощи из зернохранилища услышала местная жительница. Она и сообщила о происшествии полицейским, которые освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера. Пострадавший мог находится там только в сидячем положении, так как помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Рабочий в таких условиях изнемогал от жары, отсутствия воды и пищи.

Заложник позже рассказал полицейским, что свободы его лишил фермер, на которого он неофициально работал. Таким образом 58-летний предприниматель хотел наказать мужчину, который, по его мнению, плохо отремонтировал трактор. При этом никакого денежного вознаграждения за выполнение работ на фермерском хозяйстве пострадавший не получил.

Полицейские сообщили предпринимателю о подозрении в незаконном лишении свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

"За такое преступление предусмотрено наказание — до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения", — сообщили в полиции.

Напомним, недавно в Чернигове полицейские раскрыли деятельность незаконного "реабилитационного центра", в котором десятки человек удерживали против их воли. В учреждение попадали как алко- и наркозависимые люди, так и те, кто по какой-то причине не угодили своим родственникам. В результате четверым лицам сообщили о подозрении, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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