Погано відремонтував трактор: під Вінницею фермер замкнув робочого в сушарці для фруктів

Чоловік провів у закритому тісному приміщенні без води та їжі майже добу. Таким чином підприємець вирішив покарати робітника за погану роботу.

Фермер із села Вербівка Вінницької області "покарав" робочого за погано відремонтований трактор, замкнувши його в металевій сушарці для фруктів у зерносховищі без води та їжі. Постраждалого після майже доби звільнили поліцейські. Тепер 58-річному підприємцю загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це у вівторок, 10 серпня, повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами правоохоронців, крик про допомогу з зерносховища почула місцева мешканка. Вона й повідомила про подію поліцейським, які звільнили заручника, розчистивши лопатами від зерна прохід до дверей металевого бункера. Потерпілий міг перебувати там тільки в сидячому положенні, оскільки приміщення було заповнене металевими полицями для сушіння фруктів. Робочий у таких умовах знемагав від спеки, відсутності води та їжі.

Заручник пізніше розповів поліцейським, що свободи його позбавив фермер, на якого він неофіційно працював. Таким чином 58-річний підприємець хотів покарати чоловіка, який, на його думку, погано відремонтував трактор. При цьому ніякої грошової винагороди за виконання робіт на фермерському господарстві потерпілий не отримав.

Поліцейські повідомили підприємцю про підозру в незаконному позбавленні волі людини, яке супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

"За такий злочин передбачено покарання — до п'яти років ув'язнення. Слідство готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Чернігові поліцейські розкрили діяльність незаконного "реабілітаційного центру", в якому десятки людей утримували проти їхньої волі. В установу потрапляли як алко- і наркозалежні люди, так і ті, хто з якоїсь причини не догодили своїм родичам. У результаті чотирьом особам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також ми писали про те, як в Одесі дівчину прикували за шию ланцюгом до стіни в одному з приватних будинків міста. Постраждалу звільнили правоохоронці.