Вместо Крищенко. Полицию Киева возглавит Иван Выговский

На сегодняшний день Выговский руководит ГУ Нацполиции в Полтавской области. По данным СМИ, его представят столичному главку уже 11 августа.

Нацполицию Киева возглавит Иван Выговский, который ныне возглавляет Главное управление Нацполиции в Полтавской области. Об этом в среду, 11 августа, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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При этом, как утверждается, представление Выговского личному составу столичного главка состоится в этот же день, 11 августа.

Кто такой Иван Выговский

Иван Выговский в период с 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции ГУ Нацполиции в Николевской области. Далее он был замом начальника Главного управления и начальником следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области.

ГУ Нацполиции в Полтавской области Выговский возглавляет с февраля 2020 года.

В свою очередь, действующий до последнего времени глава столичной полиции — Андрей Крищенко — также написал на своей странице в Facebook, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили во вторник. На своей странице в Facebook он поблагодарил киевских полицейских за годы работы.

"Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто через СМИ рассказывали о своей работе людям. В этом периоде — тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских. Мы двигались вперед, поддерживали все нововведения и сами инициировали внедрение пилотных проектов, которые впоследствии распространялись на все полицейские подразделения", — заявил Крищенко в своем письме.

Напомним, что руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку. На должности начальника ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко находился с декабря 2015 года.

В 2014 году Андрей Крищенко возглавлял милицию Горловки — и в апреле вместе с полковником Германом Приступой отбивал трехчасовой штурм пророссийских боевиков, пытавшихся захватить городской отдел милиции. Топ-милиционеры забаррикадировались в здании, отстреливались от оккупантов и сбросили российский флаг, который боевики повесили на крыше управления.