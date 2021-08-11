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"Честь имею!". Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку (фото)

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Глава полиции Киева Андрей Крищенк
Фото: УНИАН | В апреле 2014 Андрей Крищенко отбивал трехчасовой штурм пророссийских боевиков в Горловке

Андрей Крищенко возглавлял полицию Киева с 2015 года. Рапорт об отставке главы ГУ НП был одобрен во вторник, 10 августа.

Глава Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку. Об этом силовик написал в своем Facebook.

По словам Андрея Крищенко, он написал рапорт об отставке, который был удовлетворен руководством Нацполиции вчера, 10 августа.

На должности начальника ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко находился с декабря 2015 года.

"В этом периоде — тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских", — напомнил Андрей Крищенко в своем Facebook.

Топ-чиновник после рапорта об увольнении поблагодарил каждого столичного полицейского за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на сложный график и ежедневные нагрузки.

"Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления. И я уверен, что вы и впредь будете работать не сбавляя темп и обороты. Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!" — резюмировал Андрей Крищенко в своем Facebook.

Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, отставка Крищенко
Отставка Андрея Крищенко
Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, отставка Крищенко
Отставка Андрея Крищенко
Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, отставка Крищенко
Отставка Андрея Крищенко
Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, отставка Крищенко
Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, отставка Крищенко
Андрей Крищенко, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, отставка Крищенко

В 2014 году Андрей Крищенко возглавлял милицию Горловки — и в апреле вместес полковником Германом Приступой отбивал трехчасовой штурм пророссийских боевиков, пытавшихся захватить городской отдел милиции. Топ-милиционеры забаррикадировались в здании, отстреливались от оккупантов и сбросили российский флаг, который боевики повесили на крыше управления.

Отметим, что в начале августа в СМИ стала появляться информация о том, что Андрей Крищенко ушел в отставку с должности главы ГУ НП Киева. Фокус ранее писал, что Андрей Крищенко написал рапорт об увольнении еще 5 августа.

Позже Фокус рассказывал, что в полиции опровергли информацию об отставке Андрея Крищенко. Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис говорит, что ведомство работает в "штатном режиме", а Андрей Крищенко продолжает занимать должность руководителя ГУ НП Киева.