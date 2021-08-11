"Честь имею!". Глава полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку (фото)

Андрей Крищенко возглавлял полицию Киева с 2015 года. Рапорт об отставке главы ГУ НП был одобрен во вторник, 10 августа.

Глава Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку. Об этом силовик написал в своем Facebook.

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По словам Андрея Крищенко, он написал рапорт об отставке, который был удовлетворен руководством Нацполиции вчера, 10 августа.

На должности начальника ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко находился с декабря 2015 года.

"В этом периоде — тысячи массовых акций, Евровидение и финал Лиги чемпионов, раскрытие резонансных и серийных преступлений, совершенствование профессионального уровня полицейских", — напомнил Андрей Крищенко в своем Facebook.

Топ-чиновник после рапорта об увольнении поблагодарил каждого столичного полицейского за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на сложный график и ежедневные нагрузки.

"Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления. И я уверен, что вы и впредь будете работать не сбавляя темп и обороты. Гордился и всегда буду гордиться нашей совместной работой. Честь имею!" — резюмировал Андрей Крищенко в своем Facebook.

[ + – ] Отставка Андрея Крищенко [ + – ] Отставка Андрея Крищенко [ + – ] Отставка Андрея Крищенко

В 2014 году Андрей Крищенко возглавлял милицию Горловки — и в апреле вместес полковником Германом Приступой отбивал трехчасовой штурм пророссийских боевиков, пытавшихся захватить городской отдел милиции. Топ-милиционеры забаррикадировались в здании, отстреливались от оккупантов и сбросили российский флаг, который боевики повесили на крыше управления.

Отметим, что в начале августа в СМИ стала появляться информация о том, что Андрей Крищенко ушел в отставку с должности главы ГУ НП Киева. Фокус ранее писал, что Андрей Крищенко написал рапорт об увольнении еще 5 августа.

Позже Фокус рассказывал, что в полиции опровергли информацию об отставке Андрея Крищенко. Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис говорит, что ведомство работает в "штатном режиме", а Андрей Крищенко продолжает занимать должность руководителя ГУ НП Киева.