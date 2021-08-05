В киевской полиции опровергли информацию об отставке Крищенко

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис говорит, что ведомство работает в "штатном режиме".

Главное управление Нацполиции в Киеве опровергло информацию о том, что начальник Управления Андрей Крищенко подал в отставку, сообщает сайт Буквы.

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По словам пресс-секретаря столичной полиции Юлии Гирдвилис, вся киевская полиция работает в штатном режиме и ее руководство не изменилось.

"Нет никакой отставки, у нас руководство не изменилось. Весь руководящий состав полиции Киева, как и все районные подразделения работают в штатном режиме", – утверждает она.

Гирдвилис добавила, что ей неизвестно, откуда журналисты почерпнули информацию о том, что Андрей Крищенко уходит в отставку.

"Не знаю, откуда СМИ это взяли, но пока Андрей Крищенко является руководителем", – отметила Юлия Гирдвилис.

Напомним, утром, 5 августа в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Крищенко уходит со своего поста. Первым об этом написал сайт "Вести", ссылаясь на собственные источники в украинском МВД.

Фокус писал о том, что 13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД, 15 июля Верховная Рада поддержала его отставку 291 голосом.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Шкиряк заявил, что уходит в отставку вместе с Аваковым.

Также известно, что 4 августа Кабинет министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.