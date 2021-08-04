Кабмин уволил Антона Геращенко с должности замминистра внутренних дел

Геращенко занимал этот пост почти два года, большая часть этого времени прошла под руководством уже бывшего главы МВД Арсена Авакова.

Кабинет министров Украины уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины. Об этом в среду, 4 августа, в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Также правительство назначило новых заместителей главы МВД – Дениса Драпьятого и Мэри Акопян.

Напомним, что должность замглавы МВД Геращенко занимал с 25 сентября 2019 года. До этого, в период с 25 марта по 20 ноября 2014 года политик работал в качестве внештатного советника министра внутренних дел.

13 июля в отставку подал министр внутренних дел Арсен Аваков, который занимал этот пост на протяжении более семи лет. 15 июля Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

На следующий день парламент назначил главой МВД народного депутата от "Слуги народа", главу правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского.

Сам Геращенко охарактеризовал нового руководителя министерства как "подготовленного человека" и назвал выбор президента Украины Владимира Зеленского в пользу Монастырского "одним из лучших".

Ранее Фокус писал о том, какие изменения ждут министерство внутренних дел после смены его руководства.