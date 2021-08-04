Кабмін звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ

Геращенко обіймав цю посаду майже два роки, велика частина цього часу пройшла під керівництвом вже колишнього глави МВС Арсена Авакова.

Кабінет міністрів України звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ України. Про це в середу, 4 серпня, у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Також уряд призначив нових заступників голови МВС — Дениса Драп'ятого та Мері Акопян.

Нагадаємо, що посаду заступника глави МВС Геращенко обіймав із 25 вересня 2019 року. До цього, в період із 25 березня по 20 листопада 2014 року політик працював позаштатним радником міністра внутрішніх справ.

13 липня у відставку подав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який обіймав цю посаду протягом більше семи років. 15 липня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

На наступний день парламент призначив главою МВС народного депутата від "Слуги народу", главу правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського.

Сам Геращенко охарактеризував нового керівника міністерства як "підготовлену людину" і назвав вибір президента України Володимира Зеленського на користь Монастирського "одним із кращих".

Раніше Фокус писав про те, які зміни чекають міністерство внутрішніх справ після зміни його керівництва.