"Монастирський — один із кращих": Геращенко оцінив вибір Зеленського
Одна з переваг кандидата полягає в тому, що він "знає все керівництво правоохоронних органів".
Денис Монастирський — "високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина". Так заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" охарактеризував запропонованого президентом Володимиром Зеленським кандидата на посаду міністра МВС.
Геращенко додав, що Монастирський вже два роки керує комітетом ВР із питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів. "Можу сказати, що він зважена розумна людина", — сказав він.
"Думаю, що він (Монастирський) — один із кращих у виборі президента", — резюмував Геращенко.
Він також пояснив, що згідно із законодавством, заступники міністра після відставки міністра також йдуть у відставку. "Далі все залежить від майбутнього міністра, рішень Кабінету міністрів", — додав заступник міністра.
Відповідаючи на питання про те, чи залишиться він в МВС, якщо йому запропонують це, Геращенко сказав: "Якщо я буду потрібен країні, я буду захищати Україну далі".
За словами Геращенка, йому невідомо, чи буде звіт Авакова в парламенті в четвер перед голосуванням про його відставку. Він пояснив, що законодавство не передбачає обовʼязкового звіту міністра, якщо він йде у відставку за власним бажанням.
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