"Монастирський — один із кращих": Геращенко оцінив вибір Зеленського

Одна з переваг кандидата полягає в тому, що він "знає все керівництво правоохоронних органів".

Денис Монастирський — "високоінтелектуальна, грамотна, підготовлена людина". Так заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24" охарактеризував запропонованого президентом Володимиром Зеленським кандидата на посаду міністра МВС.

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Геращенко додав, що Монастирський вже два роки керує комітетом ВР із питань правоохоронної діяльності, він знає все керівництво правоохоронних органів. "Можу сказати, що він зважена розумна людина", — сказав він.

"Думаю, що він (Монастирський) — один із кращих у виборі президента", — резюмував Геращенко.

Він також пояснив, що згідно із законодавством, заступники міністра після відставки міністра також йдуть у відставку. "Далі все залежить від майбутнього міністра, рішень Кабінету міністрів", — додав заступник міністра.

Відповідаючи на питання про те, чи залишиться він в МВС, якщо йому запропонують це, Геращенко сказав: "Якщо я буду потрібен країні, я буду захищати Україну далі".

За словами Геращенка, йому невідомо, чи буде звіт Авакова в парламенті в четвер перед голосуванням про його відставку. Він пояснив, що законодавство не передбачає обовʼязкового звіту міністра, якщо він йде у відставку за власним бажанням.

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