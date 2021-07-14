"Монастырский – один из лучших": Геращенко оценил выбор Зеленского

Одно из достоинств кандидата состоит в том, что он "знает все руководство правоохранительных органов".

Денис Монастырский – "высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек". Так заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" охарактеризовал предложенного президентом Владимиром Зеленским кандидата на пост министра МВД.

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Геращенко добавил, что Монастырский уже два года руководит комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности, он знает все руководство правоохранительных органов. "Могу сказать, что он взвешенный разумный человек", – сказал он.

"Думаю, что он (Монастырский) — один из лучших в выборе президента", – резюмировал Геращенко.

Он также пояснил, что согласно законодательству, заместители министра после отставки министра также уходят в отставку. "Дальше все зависит от будущего министра, решений Кабинета министров", – добавил замминистра.

Отвечая на вопрос о том, останется ли он в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: "Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше".

По словам Геращенко, ему неизвестно, будет ли отчет Авакова в парламенте в четверг перед голосованием о его отставке. Он пояснил, что законодательство не предусматривает обязательного отчета министра, если он уходит в отставку по собственному желанию.

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