У київській поліції спростували інформацію про відставку Крищенка

Прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс каже, що відомство працює в "штатному режимі".

Головне управління Нацполіції в Києві спростувало інформацію про те, що начальник Управління Андрій Крищенко подав у відставку, повідомляє сайт Букви.

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За словами прессекретарки столичної поліції Юлії Гірдвіліс, уся київська поліція працює в штатному режимі та її керівництво не змінилося.

"Немає ніякої відставки, у нас керівництво не змінилося. Весь керівний склад поліції Києва, як і всі районні підрозділи працюють в штатному режимі", — стверджує вона.

Гірдвіліс додала, що їй невідомо, звідки журналісти почерпнули інформацію про те, що Андрій Крищенко йде у відставку.

"Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але поки Андрій Крищенко є керівником", — зазначила Юлія Гірдвіліс.

Нагадаємо, вранці, 5 серпня в засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що Крищенко йде зі своєї посади. Першим про це написав сайт "Вести", посилаючись на власні джерела в українському МВС.

Фокус писав про те, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС, 15 липня Верховна Рада підтримала його відставку 291 голосом.

Зі свого боку, радник міністра внутрішніх справ Шкіряк заявив, що йде у відставку разом з Аваковим.

Також відомо, що 4 серпня Кабінет міністрів звільнив із посади заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.