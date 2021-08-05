У київській поліції спростували інформацію про відставку Крищенка
Прессекретарка поліції Києва Юлія Гірдвіліс каже, що відомство працює в "штатному режимі".
Головне управління Нацполіції в Києві спростувало інформацію про те, що начальник Управління Андрій Крищенко подав у відставку, повідомляє сайт Букви.
За словами прессекретарки столичної поліції Юлії Гірдвіліс, уся київська поліція працює в штатному режимі та її керівництво не змінилося.
"Немає ніякої відставки, у нас керівництво не змінилося. Весь керівний склад поліції Києва, як і всі районні підрозділи працюють в штатному режимі", — стверджує вона.
Гірдвіліс додала, що їй невідомо, звідки журналісти почерпнули інформацію про те, що Андрій Крищенко йде у відставку.
"Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але поки Андрій Крищенко є керівником", — зазначила Юлія Гірдвіліс.
Нагадаємо, вранці, 5 серпня в засобах масової інформації з'явилися повідомлення про те, що Крищенко йде зі своєї посади. Першим про це написав сайт "Вести", посилаючись на власні джерела в українському МВС.
Фокус писав про те, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС, 15 липня Верховна Рада підтримала його відставку 291 голосом.
Зі свого боку, радник міністра внутрішніх справ Шкіряк заявив, що йде у відставку разом з Аваковим.
Також відомо, що 4 серпня Кабінет міністрів звільнив із посади заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.