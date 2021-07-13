"Піду зі своїм міністром": Шкіряк заявив про звільнення з МВС

Радник глави МВС назвав роки, проведені з Аваковим, "бурхливими і трагічними" і заявив, що йде з "гордо піднятою головою".

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади в звʼязку із заявою про відставку глави МВС Арсена Авакова.

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Про це Шкіряк повідомив у вівторок, 13 липня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Понад сім років у команді МВС України і майже 10 років поруч з Арсеном Аваковим. Пишаюся і вдячний вам за все, пане міністре! Це були дуже бурхливі, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою. Честь маю! Слава Україні!" — написав Шкіряк.

[ + – ] Повідомлення Зоряна Шкіряка

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував призначити керівником Міністерства внутрішніх справ (МВС) народного депутата від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

Власне Денис Монастирський заявив, що "йде на жертву, погоджуючись стати міністром внутрішніх справ".