"Уйду со своим министром": Шкиряк заявил об увольнении из МВД

Советник главы МВД назвал годы, проведенные с Аваковым, "бурными и трагическими" и заявил, что уходит с "гордо поднятой головой".

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что уходит с занимаемой должности в связи с заявлением об отставке главы МВД Арсена Авакова.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом Шкиряк сообщил во вторник, 13 июля на своей странице в соцсети Facebook.

"Более семи лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым. Горжусь и благодарен вам за все, господин министр! Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой. Честь имею! Слава Украине!", – написал Шкиряк.

[ + – ] Сообщение Зоряна Шкиряка

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Также известно, что президент Владимир Зеленский предложил назначить руководителем Министерства внутренних дел (МВД) народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

Сам Денис Монастырский заявил, что "идет на жертву, соглашаясь стать министром внутренних дел".