Крищенко написав заяву про відставку, — ЗМІ

Андрій Крищенко керував столичною поліцією майже шість років.

Глава київської поліції Андрій Крищенко вирішив покинути займаний пост і написав заяву про звільнення, повідомляють у четвер, 5 серпня Вести, посилаючись на свої джерела в МВС України.

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Крищенко був призначений начальником Головного управління Національної поліції України в Києві в грудні 2015 року.

Згідно з даними з відкритих джерел, в органах внутрішніх справ працює з 1992 року, починав свою трудову діяльність у Горлівці з посади міліціонера патрульно-постової служби.

У 2007 році був призначений на посаду начальника Артемівського відділу по боротьбі з організованою злочинністю.

У квітні 2014 року відстрілювався від сепаратистів, скинувши російський прапор і одного з нападників на будівлю міськуправління МВС з даху управління.

За словами глави МВС Арсена Авакова, був захоплений і побитий, проте його вдалося відбити.

[ + – ] Повідомлення Арсена Авакова

У травні 2014 року став керівником горлівської міліції.

У червні 2014 року був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, проявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У грудні того ж року Крищенко був призначений на посаду начальника УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області.

Нагадаємо, у середу, 4 серпня Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Перед цим, 13 липня, заявив про своє звільнення з МВС радник глави міністерства Зорян Шкіряк.

А сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишив свій пост 15 липня. За його відставку проголосував 291 народний депутат.