Крищенко написал заявление об отставке, – СМИ

Андрей Крищенко руководил столичной полицией почти семь лет.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко решил покинуть занимаемый пост и написал заявление об увольнении, сообщают в четверг, 5 августа Вести, ссылаясь на свои источники в МВД Украины.

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Крищенко был назначен начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве в декабре 2015 года.

Согласно данным из открытых источников, в органах внутренних дел трудится с 1992 года, начинал свою трудовую деятельность в Горловке с должности милиционера патрульно-постовой службы.

В 2007 году был назначен на должность начальника Артемовского отдела по борьбе с организованной преступностью.

В апреле 2014 года отстреливался от сепаратистов, сбросив российский флаг и одного из напавших на здание горуправление МВД с крыши управления.

По словам главы МВД Арсена Авакова, был захвачен и избит, однако его удалось отбить.

[ + – ] Сообщение Арсена Авакова

В мае 2014 года стал руководителем горловской милиции.

В июне 2014 года был награжден орденом "За мужество" III степени за за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В декабре того же года Крищенко был назначен на должность начальника УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области.

Напомним, в среду, 4 августа Кабинет министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Перед этим, 13 июля, заявил о своем увольнении из МВД советник главы министерства Зорян Шкиряк.

А сам министр внутренних дел Арсен Аваков покинул свой пост 15 июля. За его отставку проголосовал 291 народный депутат.