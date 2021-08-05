Крищенко написал заявление об отставке, – СМИ
Андрей Крищенко руководил столичной полицией почти семь лет.
Глава киевской полиции Андрей Крищенко решил покинуть занимаемый пост и написал заявление об увольнении, сообщают в четверг, 5 августа Вести, ссылаясь на свои источники в МВД Украины.
Крищенко был назначен начальником Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве в декабре 2015 года.
Согласно данным из открытых источников, в органах внутренних дел трудится с 1992 года, начинал свою трудовую деятельность в Горловке с должности милиционера патрульно-постовой службы.
В 2007 году был назначен на должность начальника Артемовского отдела по борьбе с организованной преступностью.
В апреле 2014 года отстреливался от сепаратистов, сбросив российский флаг и одного из напавших на здание горуправление МВД с крыши управления.
По словам главы МВД Арсена Авакова, был захвачен и избит, однако его удалось отбить.
В мае 2014 года стал руководителем горловской милиции.
В июне 2014 года был награжден орденом "За мужество" III степени за за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
В декабре того же года Крищенко был назначен на должность начальника УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области.
Напомним, в среду, 4 августа Кабинет министров уволил с должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.
Перед этим, 13 июля, заявил о своем увольнении из МВД советник главы министерства Зорян Шкиряк.
А сам министр внутренних дел Арсен Аваков покинул свой пост 15 июля. За его отставку проголосовал 291 народный депутат.