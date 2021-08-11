"Маю честь!". Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку (фото)

Андрій Крищенко очолював поліцію Києва з 2015 року. Рапорт про відставку глави ГУ НП був схвалений у вівторок, 10 серпня.

Глава Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко пішов у відставку. Про це силовик написав у своєму Facebook.

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За словами Андрія Крищенка, він написав рапорт про відставку, який був задоволений керівництвом Нацполіції вчора, 10 серпня.

На посаді начальника ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко перебував з грудня 2015 року.

"У цьому періоді — тисячі масових акцій, Євробачення і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських", — нагадав Андрій Крищенко у своєму Facebook.

Топчиновник після рапорту про звільнення подякував кожному столичному поліцейському за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на складний графік і щоденні навантаження.

"Я вірю в кожного, хто патрулює вулиці, затримує правопорушників або розслідує злочини. І я впевнений, що ви і надалі будете працювати не зменшуючи темп і обороти. Пишався і завжди буду пишатися нашою спільною роботою. Честь маю!" — резюмував Андрій Крищенко у своєму Facebook.

[ + – ] Відставка Андрія Крищенка [ + – ] Відставка Андрія Крищенка [ + – ] Відставка Андрія Крищенка

У 2014 році Андрій Крищенко очолював міліцію Горлівки — і в квітні разом з полковником Германом Приступою відбивав тригодинний штурм проросійських бойовиків, які намагалися захопити міський відділ міліції. Топміліціонери забарикадувалися в будівлі, відстрілювалися від окупантів і скинули російський прапор, який бойовики повісили на даху управління.

Зазначимо, що на початку серпня в ЗМІ стала з'являтися інформація про те, що Андрій Крищенко пішов у відставку з посади глави ГУ НП Києва. Фокус раніше писав, що Андрій Крищенко написав рапорт про звільнення ще 5 серпня.

Пізніше Фокус розповідав, що в поліції спростували інформацію про відставку Андрія Крищенка. Прессекретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс каже, що відомство працює у "штатному режимі", а Андрій Крищенко продовжує займати посаду керівника ГУ НП Києва.